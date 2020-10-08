Де Пауль: «Я бы хотел вернуться в Испанию»

Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль, которым ранее интересовался «Зенит», заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Испании.
Я бы хотел вернуться в Испанию, учитывая мой опыт, менталитет и имя. Не могу сказать, что мечтаю об этом, но я бы смог найти себя в этом чемпионате.
Ла Лига прекрасна, испанский футбол — один из лучших, и, если обстоятельства будут положительными, я бы хотел вернуться.
Но...Родриго 27-й год...в топ-топычах курс на молодых-да-ранних....и не по 35 млн...
Надо было соглашаться на Питер...
3-4 года пребывания в котором обеспечили бы безбедную старость и постоянное участие в ЛЧ....
Но...Родриго 27-й год...в топ-топычах курс на молодых-да-ранних....и не по 35 млн...
Надо было соглашаться на Питер...
3-4 года пребывания в котором обеспечили бы безбедную старость и постоянное участие в ЛЧ....
Я так понимаю, что использование более одного аккаунта для участия в Конкурсе Прогнозов к этому не относится?
Я так понимаю, что использование более одного аккаунта для участия в Конкурсе Прогнозов к этому не относится?