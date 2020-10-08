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Де Пауль: «Я бы хотел вернуться в Испанию»

08 октября 2020, 15:08

Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль, которым ранее интересовался «Зенит», заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Испании.

Я бы хотел вернуться в Испанию, учитывая мой опыт, менталитет и имя. Не могу сказать, что мечтаю об этом, но я бы смог найти себя в этом чемпионате.

Ла Лига прекрасна, испанский футбол — один из лучших, и, если обстоятельства будут положительными, я бы хотел вернуться.

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Аpбитр
Аpбитр ответ David Young (раскрыть)
08 октября в 15:18
Добрый день. Правильно понимаете.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 октября в 15:16
Ла Лига без сомнений прекрасна...спору нет....
Но...Родриго 27-й год...в топ-топычах курс на молодых-да-ранних....и не по 35 млн...
Надо было соглашаться на Питер...
3-4 года пребывания в котором обеспечили бы безбедную старость и постоянное участие в ЛЧ....
David Young
David Young
08 октября в 15:14
Пункт правил "махинации в конкурсе прогнозов;"
Я так понимаю, что использование более одного аккаунта для участия в Конкурсе Прогнозов к этому не относится?
David Young
David Young
08 октября в 15:10
Может быть, возможность представится.
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