Де Пауль: «Я бы хотел вернуться в Испанию»

Полузащитник «Удинезе» , которым ранее интересовался «Зенит», заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Испании.

Я бы хотел вернуться в Испанию, учитывая мой опыт, менталитет и имя. Не могу сказать, что мечтаю об этом, но я бы смог найти себя в этом чемпионате.

Ла Лига прекрасна, испанский футбол — один из лучших, и, если обстоятельства будут положительными, я бы хотел вернуться.