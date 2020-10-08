Коутиньо: «Футзал — действительно увлекательный вид спорта»

С пятницы по воскресенье в «Палау Блауграна» в Барселоне пройдет финальная стадия Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. Полузащитник «Барселоны» объяснил, чем прекрасен футзал.

Футзал — действительно увлекательный вид спорта. Во многом дело заключается в том, что исход матчей очень часто не известен до самых последних секунд. Следовательно, игроки должны быть максимально сосредоточены до самой финальной сирены.

Начал играть в футзал, когда мне было шесть лет. Выступал за клуб «Саргенто до Роша», который базировался рядом с моим домом. Потом играл в Мангейре, затем отправился в «Васко да Гама», где занимался футзалом до 13 лет. После этого был вынужден остановиться и сосредоточиться на футболе.

Для меня прелесть футзала заключается в фантастических скоростях. Игроки должны очень быстро принимать решения. Еще один плюс футзала в том, что даже уступая в счете, ты можешь переломить ситуацию всего за несколько секунд. И все игроки верят до самого конца, что у них есть шанс победить.

Я часто говорю, что все футбольные навыки приобрел благодаря футзалу. Футзал заставляет тебя быстро думать, ты должен принимать моментальные решения в очень ограниченном пространстве. О технике работы с мячом и говорить нечего. Я люблю футзал и благодарен ему за всё, что он мне дал.