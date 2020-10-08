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Коутиньо: «Футзал — действительно увлекательный вид спорта»

08 октября 2020, 15:52

С пятницы по воскресенье в «Палау Блауграна» в Барселоне пройдет финальная стадия Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо объяснил, чем прекрасен футзал.

Футзал — действительно увлекательный вид спорта. Во многом дело заключается в том, что исход матчей очень часто не известен до самых последних секунд. Следовательно, игроки должны быть максимально сосредоточены до самой финальной сирены.

Начал играть в футзал, когда мне было шесть лет. Выступал за клуб «Саргенто до Роша», который базировался рядом с моим домом. Потом играл в Мангейре, затем отправился в «Васко да Гама», где занимался футзалом до 13 лет. После этого был вынужден остановиться и сосредоточиться на футболе.

Для меня прелесть футзала заключается в фантастических скоростях. Игроки должны очень быстро принимать решения. Еще один плюс футзала в том, что даже уступая в счете, ты можешь переломить ситуацию всего за несколько секунд. И все игроки верят до самого конца, что у них есть шанс победить.

Я часто говорю, что все футбольные навыки приобрел благодаря футзалу. Футзал заставляет тебя быстро думать, ты должен принимать моментальные решения в очень ограниченном пространстве. О технике работы с мячом и говорить нечего. Я люблю футзал и благодарен ему за всё, что он мне дал.

Напомним, что в этом сезоне Коутиньо сменил игровой номер в «Барселоне».

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Все комментарии
Bags_Banny
Bags_Banny
08 октября в 20:09
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    08 октября в 18:44
    Я давно об этом знал
    KamazOMvMOZG
    KamazOMvMOZG
    08 октября в 17:00
    В РПЛ четко играют все в литрбол. На вечерухах запивая горечь очередных поражений стаканчиком беленькой да под икорочку и окунувшись в теплые сис...ки рядом сидящей "барышни".
    Пойти в свободное время и что то там оттачивать...))) это не наше, МЫ ж и так звезды!... нууу за ЗВЕЗД!!! :)
    Killofwrath
    Killofwrath
    08 октября в 16:05
    Футзал, Мини-футбол по факту прибавляют ловкости, скорости и быстроты решений для игры в большой футбол, чего не хватает игрочишкам в рпл
    VAN ARM
    VAN ARM
    08 октября в 16:01
    по нашему чемпионату все шахматисты)))))))))))))))
    Legend 6
    Legend 6
    08 октября в 16:01
    Все игроки прошедшие через футзал, очень хорошо владеют мячом. Такие футболисты заметны даже на большом поле.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    08 октября в 15:53
    Кто бы спорил...
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