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Бензема: «Хотел бы попробовать себя в роли тренера»

08 октября 2020, 15:29

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о своем будущем в мадридском клубе.

Я не знаю, как долго смогу оставаться на высоком уровне. У меня действующий контракт до 2022 года. Посмотрим, что будет потом. Моя дверь всегда открыта для президента клуба Флорентина Переса. По окончании своей футбольной карьеры я хочу быть связан с футболом. Тренерская деятельность? Тут вопрос не в том, чтобы выбрать 11 игроков для матча, футболистов надо будет учить. Я бы хотел попробовать, но признаю, что работы будет много.

Ранее Карим Бензема рассказал о периоде выступлений вместе с Криштиану Роналду.

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Шишанутый
Шишанутый
08 октября в 18:03
Не тем свои мысли занял Бензема. Ему надо думать о том как улучшить реалезацию моментов.
cska vperiod
cska vperiod
08 октября в 15:50
Всему своё время.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
08 октября в 15:42
    mihaluch
    mihaluch
    08 октября в 15:35
    Иногда получаются хорошие тренеры
    ПлеймейкерЪ
    ПлеймейкерЪ
    08 октября в 15:32
    Придет время попробуешь.
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