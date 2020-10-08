Бензема: «Хотел бы попробовать себя в роли тренера»

Нападающий «Реала» рассказал о своем будущем в мадридском клубе.

Я не знаю, как долго смогу оставаться на высоком уровне. У меня действующий контракт до 2022 года. Посмотрим, что будет потом. Моя дверь всегда открыта для президента клуба Флорентина Переса. По окончании своей футбольной карьеры я хочу быть связан с футболом. Тренерская деятельность? Тут вопрос не в том, чтобы выбрать 11 игроков для матча, футболистов надо будет учить. Я бы хотел попробовать, но признаю, что работы будет много.