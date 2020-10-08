Депай: «Я был близок к переходу в „Барселону“»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай рассказал о своем сорвавшемся трансфере в «Барселону».
Жизнь продолжается. Я был близок к переходу. Не буду вдаваться в подробности, но были определенные условия, которые помешали трансферу.
Сейчас я сосредоточен на «Лионе», хочу снова играть здесь важную роль. Посмотрим, что будет дальше. Если я продолжу делать свое дело, то «Барса» может сохранить свой интерес. Сейчас мне нужно продолжать работать.
... в городе полно других достопримечательностей......
... в городе полно других достопримечательностей......