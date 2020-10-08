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Депай: «Я был близок к переходу в „Барселону“»

08 октября 2020, 14:58

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай рассказал о своем сорвавшемся трансфере в «Барселону».

Жизнь продолжается. Я был близок к переходу. Не буду вдаваться в подробности, но были определенные условия, которые помешали трансферу.

Сейчас я сосредоточен на «Лионе», хочу снова играть здесь важную роль. Посмотрим, что будет дальше. Если я продолжу делать свое дело, то «Барса» может сохранить свой интерес. Сейчас мне нужно продолжать работать.

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Все комментарии
Навзир
Навзир
08 октября в 16:17
И слава богу!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
08 октября в 15:15
А может оно и к лучшему
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
08 октября в 15:15
И слава Богу тебя не взяли.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
08 октября в 15:08
Карлик помешал?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 октября в 15:05, ред.
Нашёл чем хвалится...)))



... в городе полно других достопримечательностей......
Ozabot
Ozabot
08 октября в 15:03
Зачем тебе «Барса»? Клуб одного игрока. Иди туда, где есть команда, а не царь и его свита.
David Young
David Young
08 октября в 14:59
Определённые условия, и определённое отношение определённого футболиста.
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