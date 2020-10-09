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В Ненецком автономном округе создадут условия для развития футбола

09 октября 2020, 13:17

Министерство спорта РФ заключило соглашение с РФС и руководством Ненецкого автономного округа о сотрудничестве по программе развития футбола в регионе.

Соглашение подписано в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и общенациональной стратегии развитии футбола в России до 2030 года.

К 2024 году в Ненецком автономном округе планируется создать условия для развития профессиональных футбольных команд и подготовки новых квалифицированных судей и тренеров, а также увеличить количество жителей региона, занимающихся футболом.

Также планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с мини-футбольной площадкой и создание юниорской лиги для проведения футбольных турниров среди детей.

Ранее сообщалось, что к 2024 году в Мурманской области появится профессиональная команда.

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Loko57
Loko57 ответ Legend 6 (раскрыть)
10 октября в 16:45
Очень интересная точка зрения.
Legend 6
Legend 6 ответ Loko57 (раскрыть)
10 октября в 16:00
Как вариант. 57 в твоём случае может быть ребусом)
Loko -Локомотив, а 57 - 57 статья УК. (Пожизненное лишение свободы). В таком случае можно разгадать как Локомотив навсегда или на всю жизнь)
Loko57
Loko57 ответ Legend 6 (раскрыть)
10 октября в 14:25
Ну не зря же 57 стоит, это не возраст)
Legend 6
Legend 6 ответ Loko57 (раскрыть)
09 октября в 15:03
Да, я уже по этому ответу понял что из Орла.
Loko57
Loko57 ответ Legend 6 (раскрыть)
09 октября в 14:05
Это важно?)
КЭТиК
КЭТиК
09 октября в 13:49
С их финансовыми возможностями можно в Премьер-Лиге играть.
VAN ARM
VAN ARM
09 октября в 13:48
ну да)ямал это самый футбольный регион))))))))
Anisovich
Anisovich
09 октября в 13:39
Там спартак будет проводить тренеровки, им разницы нет где отрабатывать нырки.
Legend 6
Legend 6 ответ Loko57 (раскрыть)
09 октября в 13:25
Ты из Орла?
beefs
beefs
09 октября в 13:25
не позорьтесь, создайте хорошие условия в подмосковье...
Loko57
Loko57
09 октября в 13:18
Условия создают, в футболистов нет на выходе.
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