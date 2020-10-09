В Ненецком автономном округе создадут условия для развития футбола

Министерство спорта РФ заключило соглашение с РФС и руководством Ненецкого автономного округа о сотрудничестве по программе развития футбола в регионе.
Соглашение подписано в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и общенациональной стратегии развитии футбола в России до 2030 года.
К 2024 году в Ненецком автономном округе планируется создать условия для развития профессиональных футбольных команд и подготовки новых квалифицированных судей и тренеров, а также увеличить количество жителей региона, занимающихся футболом.
Также планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с мини-футбольной площадкой и создание юниорской лиги для проведения футбольных турниров среди детей.
Ранее сообщалось, что к 2024 году в Мурманской области появится профессиональная команда.
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Loko -Локомотив, а 57 - 57 статья УК. (Пожизненное лишение свободы). В таком случае можно разгадать как Локомотив навсегда или на всю жизнь)