Бывший защитник «Оренбурга» перебрался в «Тамбов»

Экс-игрок «Оренбурга» Виталий Шахов, как и ожидалось, перебрался в «Тамбов».
Футболист будет выступать за «волков» под номером «13». Соглашение защитника с клубом рассчитано на два года.
ВИТАЛИЙ ШАХОВ ПОПОЛНИЛ СОСТАВ «ТАМБОВА»! 📌— ФК «Тамбов» (@fctambov68) October 12, 2020
Соглашение с экс-защитником «Оренбурга» рассчитано на два года ✍️
Выступать за нашу команду новобранец будет под 13-м номером (#13).
Добро пожаловать в «Тамбов», Виталий! 🙌🏻
Подробности ➡ https://t.co/87H01bADED pic.twitter.com/EvtaACS2m6