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Бывший защитник «Оренбурга» перебрался в «Тамбов»

12 октября 2020, 15:12

Экс-игрок «Оренбурга» Виталий Шахов, как и ожидалось, перебрался в «Тамбов».

Футболист будет выступать за «волков» под номером «13». Соглашение защитника с клубом рассчитано на два года.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
12 октября в 15:50
Удачи в новом клубе!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 октября в 15:19
На повышение пошел...
Q-J-G
Q-J-G
12 октября в 15:14
Удачи ему в Тамбове!
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