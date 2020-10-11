Нападающий «Локомотива» заразился коронавирусом

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано заразился коронавирусом.
Как сообщается, пять футболистов сборной Гвинеи получили положительные результаты тестов на COVID-19. Коронавирусной инфекцией также заразились Ибрахима Коне, Ибрахима Камара и Флорентен Погба.
Ещё одним заражённым игроком стал полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта.
Никто и никогда не болело.
Никто и никогда не болело.
Ну заболел. Через недельку будет здоров. Хватит раздувать уже
Ну заболел. Через недельку будет здоров. Хватит раздувать уже