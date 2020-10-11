ГлавнаяНовости

Нападающий «Локомотива» заразился коронавирусом

11 октября 2020, 17:32

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано заразился коронавирусом.

Как сообщается, пять футболистов сборной Гвинеи получили положительные результаты тестов на COVID-19. Коронавирусной инфекцией также заразились Ибрахима Коне, Ибрахима Камара и Флорентен Погба.

Ещё одним заражённым игроком стал полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта.

Все новости
Джикия и Урунов пропустят матч «Спартака» против «Химок»
Вчера, 14:33 Комментарии12
ОфициальноЛысов пропустит несколько месяцев из-за проблем с сосудами
15 октября Комментарии4
Результат теста Гильерме на коронавирус оказался отрицательным
13 октября Комментарии7
ОфициальноПовторный тест на коронавирус Рыбуса дал отрицательный результат
13 октября Комментарии7
Дивеев восстановился от травмы
13 октября Комментарии12
Газизов: «С Кокориным всё хорошо. Работает по своей программе»
12 октября Комментарии39
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Red blu
Red blu
11 октября в 20:25
Сьездили в сборные. А ведь ещё еврокубки не начались.
Санчо Панса
Санчо Панса
11 октября в 20:21
Печально все это слышать, конечно...Скорейшего ему выздоровления!
Кокосик
Кокосик
11 октября в 20:04
Что он есть,что нет
cska vperiod
cska vperiod
11 октября в 19:59
Возникла проблема для Локо.
SHMEL
SHMEL
11 октября в 19:58
Ничего страшного, поправится.
Аксинья
Аксинья
11 октября в 19:50
Локо не Ротор под технари не попадет))
nikoladolgov
nikoladolgov
11 октября в 19:15
Грипп это серьезно !
Никто и никогда не болело.
berda2003
berda2003
11 октября в 19:02
гиперсобытие... кто б знал эту мавпачку...
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
11 октября в 18:58
Зачем об этом с таким размахом писать?
Ну заболел. Через недельку будет здоров. Хватит раздувать уже
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
11 октября в 18:58
Как доказали ученые , вроде из Тайваня или Гонконга, не все заболевшие являются переносчиками вируса, как это не парадоксально звучит. Насколько - это верно не знаю, но сам лично читал про это.
Tommy Lee
Tommy Lee ответ Bastardo (раскрыть)
11 октября в 18:56
Гильерме их поддержал, так что скорей всего заразились ещё в Локомотиве.
Добряк
Добряк
11 октября в 18:50
Ленивые нигги отлынивают от работы, ещё и коллективно...
Брулин
Брулин
11 октября в 18:43
Сейчас вызовы в сборные, как стихийное бедствие для клуба. Если не сломается, то приедет с короной.
Bastardo
Bastardo
11 октября в 18:42
Следом за Рыбусом заразился
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
11 октября в 18:37
К сожалению всех косит корона не смотря ни на цвет кожи , ни на возраст. Скорейшего выздоровления всем болящих этой напастью.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответ КЭТиК (раскрыть)
11 октября в 18:32
тьфу на тебя :(
Василий 50
Василий 50
11 октября в 18:32
Вакцина есть
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
11 октября в 18:30, ред.
я болел короной 2 недели, но никто в доме не заразился от меня, в больницу не ложился :(
RIR68
RIR68 ответ КЭТиК (раскрыть)
11 октября в 18:27
странно, но негров мы никогда не называли чурками. скорей Сулейманова или Сперцяна.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
11 октября в 18:26
Это он в сборной
112910415
112910415
11 октября в 18:03
беда не приходит одна (
Zenit_84
Zenit_84
11 октября в 18:02
Через 2 недели будет как огурец
КЭТиК
КЭТиК
11 октября в 18:02
Все чурки и заразились :))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 октября в 17:58
Невезуха полная!
Charlie Scene
Charlie Scene
11 октября в 17:48
Всем лишь здоровья!
VAN ARM
VAN ARM
11 октября в 17:42
как везде. кому повезёт
Александр Рябов
Александр Рябов
11 октября в 17:34
Кто колдует на футболистов Локо короновирусные заклинания?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100