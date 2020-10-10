Тест на коронавирус Марио Фернандеса показал сомнительный результат

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10 октября 2020, 11:17

Пресс-служба сборной России сообщает, что результат теста на коронавирус защитника может свидетельствовать о возможном заражении игрока.

Фернандес изолирован от команды и не имеет жалоб на самочувствие. Тесты остальных членов команды показали отрицательный результат.