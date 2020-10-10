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Тест на коронавирус Марио Фернандеса показал сомнительный результат

10 октября 2020, 11:17

Пресс-служба сборной России сообщает, что результат теста на коронавирус защитника Марио Фернандеса может свидетельствовать о возможном заражении игрока.

Фернандес изолирован от команды и не имеет жалоб на самочувствие. Тесты остальных членов команды показали отрицательный результат.

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Ironigor
Ironigor
11 октября в 09:39
А что вообще значит сомнительный тест ??? Немножко беременный ??? Шоо за тесты такие ???
RIR68
RIR68 ответ makkie (раскрыть)
10 октября в 22:21
почему? пока сомнения не развеются, на изоляцию, хотя не могу понять, что значит сомнительный.
112910415
112910415
10 октября в 18:11
мрак и ужас
Sanches65
Sanches65 ответ Армейская душа (раскрыть)
10 октября в 14:10
2 недели назад Джикия вряд ли общался с Фернандесом. Конюшню нужно закрывать как рассадник короновируса.
Армейская душа
Армейская душа
10 октября в 13:22
Вот до чего общение со всякими джикиями доводит
VAN ARM
VAN ARM
10 октября в 12:19
а может ваши тесты дрянь?)))))))
Caniggia
Caniggia
10 октября в 12:15
Да хорош уж фигнёй заниматься! Все здоровы, и Джикия и Фернандес! Они игроки старта, их надо выпускать!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 октября в 12:12
Не дай Бог! Марио удачи и здоровья!
alex074
alex074
10 октября в 12:03
Во всём цивилизованном мире два типа теста: положительный и отрицательный. Блин, в сборной Черчесова появились сомнительные. А сомнительные они потому, что вся сборная сомнительная, такая же как и футбол, который они показывают...
makkie
makkie ответ Footbolista (раскрыть)
10 октября в 12:02
Они в обувном магазине - переобуваются)

Фернандесу здоровья, пусть всё обойдётся.
Apokalipsys
Apokalipsys
10 октября в 11:48
Сколько интересных статей теперь можно написать, как минимум 2 , заболел и потом выздоровел!!!
Footbolista
Footbolista
10 октября в 11:42, ред.
Ждем комменты коней, которые про Джикию и Спартак писАли гадости...
Бумеранги кружат в небесах...
Ruslan3132
Ruslan3132
10 октября в 11:30
врач, рассматривая результаты анализа: "Меня терзают смутные сомнения..."
Евгений Сербин
Евгений Сербин
10 октября в 11:29, ред.
А теперь вся линия обороны у ЦСКА в ауте, Дивеев, Фукс и Щенников, травмы. Магнуссон красная, Фернандес с короной.
Mangur
Mangur
10 октября в 11:28
Печально. Дай Бог всё обойдется.
STVA 1
STVA 1
10 октября в 11:24
Ещё один сомнительный!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
10 октября в 11:21
Приехали.....
mihaluch
mihaluch
10 октября в 11:20
Хотят удалить Марио со сцены.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 октября в 11:19
Все будет ОК
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