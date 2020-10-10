Тест на коронавирус Марио Фернандеса показал сомнительный результат

Пресс-служба сборной России сообщает, что результат теста на коронавирус защитника Марио Фернандеса может свидетельствовать о возможном заражении игрока.
Фернандес изолирован от команды и не имеет жалоб на самочувствие. Тесты остальных членов команды показали отрицательный результат.
⚡ В пятницу члены сборной России прошли предматчевое тестирование на COVID-19, которое является обязательным требованием УЕФА. Получен результат, который может свидетельствовать о возможном инфицировании Марио Фернандеса коронавирусом. pic.twitter.com/syewGFdGzV— Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2020
Фернандесу здоровья, пусть всё обойдётся.
Фернандесу здоровья, пусть всё обойдётся.
Бумеранги кружат в небесах...
Бумеранги кружат в небесах...