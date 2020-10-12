Кулусевски: «Если у Роналду хороший день, никто не сможет его остановить»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Швеции поделился мнением об игре своего партнера по команде накануне матча против сборной Португалии в Лиге Наций.

В первом матче [со сборной Португалии] его было невозможно остановить, никто не может этого сделать. Если у него хороший день, он решает все в одиночку.

В среду у нас будет еще один шанс. Будет забавно встретиться с ним лицом к лицу, когда мы уже лучше знаем друг друга.