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Кулусевски: «Если у Роналду хороший день, никто не сможет его остановить»

12 октября 2020, 23:47
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия3 : 0Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» и сборной Швеции Деян Кулусевски поделился мнением об игре своего партнера по команде Криштиану Роналду накануне матча против сборной Португалии в Лиге Наций.

В первом матче [со сборной Португалии] его было невозможно остановить, никто не может этого сделать. Если у него хороший день, он решает все в одиночку.

В среду у нас будет еще один шанс. Будет забавно встретиться с ним лицом к лицу, когда мы уже лучше знаем друг друга.

Также недавно о Роналду высоко отозвался Килиан Мбаппе.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
13 октября в 00:52, ред.
Пусть Роналду забьёт много голов и побьёт рекорд иранца!!!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
12 октября в 23:49
очень смешно , будет нырять как дельфин
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