Кулусевски: «Если у Роналду хороший день, никто не сможет его остановить»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Швеции Деян Кулусевски поделился мнением об игре своего партнера по команде Криштиану Роналду накануне матча против сборной Португалии в Лиге Наций.
В первом матче [со сборной Португалии] его было невозможно остановить, никто не может этого сделать. Если у него хороший день, он решает все в одиночку.
В среду у нас будет еще один шанс. Будет забавно встретиться с ним лицом к лицу, когда мы уже лучше знаем друг друга.
Также недавно о Роналду высоко отозвался Килиан Мбаппе.