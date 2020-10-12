Шовковский рассказал, как попал в заявку сборной Украины на матч с Францией

45-летний ассистент главного тренера сборной Украины рассказал, как он попал в заявку украинской национальной команды на товарищеский матч с Францией (1:7).

Пост о том, как «вляпаться» в историю или хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах на завтра! И почти готовый сценарий к фильму. Предположить нечто подобное даже в самой оптимистичной фантазии было бы нереально, но жизнь иногда преподносит нам самые неожиданные сюрпризы!

Всё шло по заранее запланированному плану до момента, когда пришли первые результаты тестов игроков национальной сборной на коронавирус! Тренерский штаб сборной Украины уже 4 октября ближе к ночи знал, что точно не сможет рассчитывать на двоих игроков донецкого «Шахтёра» и ждал результата решения относительно остальных игроков, находившихся в зоне риска, и, возможно, потенциально уже тоже подхвативших этот вирус COVID-19. Это было первое звено цепи сложившихся обстоятельств!

Второе — случилось уже в Париже! В срочном порядке был вызван в сборную команду Юра Панькив. Прибыв в аэропорт в запланированное для вылета время, он вместе с командой вылетел во Францию, где встретился со всеми остальными игроками команды, так называемыми нашими легионерами (игроками сборной Украины, выступающими за пределами страны в других чемпионатах). По плану они все сдали тесты на предмет коронавируса. По факту результатов тестов, результаты которых стали известны утром 6 октября, мы столкнулись с тем, что не можем рассчитывать на Андрея Лунина и довызванного Юрия Панькива. УЕФА подтвердил, что игра обязана состояться, так как в наличии нашей команды было более 13 игроков, включая одного вратаря!

В сложившейся ситуации я просто был вынужден принять участие в предигровой тренировке, где было необходимо наличие двух вратарей! После тренировки и по факту увиденного у главного тренера Андрея Шевченко возникла мысль о моей возможной заявке на матч в качестве резервного вратаря. И это был третий фактор!

Но надо было ещё понять, возможно ли это сделать с учетом того, что я почти 4 года как не являлся действующим профессиональным спортсменом и не принимал участие ни в каких соревнованиях! И вот мы подходим к четвёртому и решающему фактору!

Я упущу многие моменты, чтобы не отвлекать ваше внимание, но скажу что всё-таки после консультаций, запросов и многих других бюрократических моментов, юридический отдел таки получил ответ, что нет никаких препятствий в заявке меня на этот матч.

Вот так я вошёл в историю. Почти вляпался. Сразу хочу отметить следующее, предвосхищая ваши вопросы! Столкнувшись с такими обстоятельствами, вопрос моего выхода на поле не стоял от слова «вообще» по многим факторам! Я постараюсь перечислить их, но не привязывайтесь к очередности и последовательности!

Первый — ограниченное количество замен, а именно 6. И что ещё важно, что можно использовать только три остановки во время матча для того, чтобы эти замены сделать. С учётом сложившейся ситуации и понимания, что нам предстоит ещё два важнейших матча в Лиге Наций, тренерский штаб хотел по максимуму использовать эти замены!

Второй — это уважение! Уважение к игрокам сборной Украины и уважение к игрокам сборной Франции! Тут даже расшифровывать, думаю, не надо. Единственный вариант, при котором был возможен мой выход на поле, это травма или удаление нашего вратаря! И я рад, что этого не произошло!

Вот так я «вляпался» в эту историю. Но скажу честно. Я был счастлив ещё раз пережить эти фантастические предматчевые эмоции от того, что ты, как игрок, в заявке на матч сборной Украины с действующими чемпионами мира! О таком можно было бы только мечтать! Словами передать невозможно!