Шевченко: «Украине нужно сыграть с Испанией более компактно, агрессивно»

Главный тренер сборной Украины поделился мыслями накануне матча 4-го тура Лиги Наций с национальной командой Испании.

Наши футболисты делают максимум того, что сегодня могут. У Испании сегодня команда сильнее. В последние годы она была сильнее. Мы пытаемся, работаем над этим. Знаю, насколько у футболистов есть мотивация, чтобы показать хорошую игру.

Рассчитываем на силы, которые у нас есть. Будем готовить определенный план на матч. Играя с такими командами, когда есть преимущество в классе игроков, мы должны подумать и поменять немного нашу структуры, прежде всего, обороны. Нужно сыграть более компактно, агрессивно.

Испания очень хорошо использует фланги. У них очень хорошие качественные футболисты на флангах, которые прекрасно играют один в один. Считаю, если сможем перекрыть фланги, попытаемся дать бой Испании.