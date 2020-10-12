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Шевченко: «Украине нужно сыграть с Испанией более компактно, агрессивно»

12 октября 2020, 22:54
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 0Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями накануне матча 4-го тура Лиги Наций с национальной командой Испании.

Наши футболисты делают максимум того, что сегодня могут. У Испании сегодня команда сильнее. В последние годы она была сильнее. Мы пытаемся, работаем над этим. Знаю, насколько у футболистов есть мотивация, чтобы показать хорошую игру.

Рассчитываем на силы, которые у нас есть. Будем готовить определенный план на матч. Играя с такими командами, когда есть преимущество в классе игроков, мы должны подумать и поменять немного нашу структуры, прежде всего, обороны. Нужно сыграть более компактно, агрессивно.

Испания очень хорошо использует фланги. У них очень хорошие качественные футболисты на флангах, которые прекрасно играют один в один. Считаю, если сможем перекрыть фланги, попытаемся дать бой Испании.

Ранее ассистент Шевченко в сборной 45-летний Александр Шовковский рассказал, как попал в заявку сборной Украины на матч с Францией.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
13 октября в 04:52
Всё равно проиграют.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответ Давайте думать (раскрыть)
13 октября в 02:00
Я тоже считаю Украину сильнее России, естественно если брать сильнейшие составы. Так что, я теперь русофоб?
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
13 октября в 01:59
Ещё никогда у Украины не было матчей сразу с 3 ТОП сборными подряд и как на зло именно в этот момент из состава вылетела половина игроков основы. Надеюсь сегодня получиться с честью выйти из ситуации и зацепиться за очки.
Давайте думать
Давайте думать ответ Leha-ha50 (раскрыть)
13 октября в 00:11
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    12 октября в 23:22
    Это вряд ли . Уровень примерно один у них.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    12 октября в 23:15
      mihaluch
      mihaluch
      12 октября в 23:06
      Всё равно Украине с Испанией будет тяжело.
      sv_1969
      sv_1969
      12 октября в 23:00
      Трудно это
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      12 октября в 22:58
      Испания это конечно другой уровень!
      Но Россию, к примеру, Украина разнесла бы я думаю.
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