Хохлов: «Я ожидаю, что наша сборная победит венгров»

Бывший футболист сборной России поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги Наций против сборной Венгрии.

В сборной не может быть легких матчей, поэтому нашей команде нужно настраиваться на игру максимально серьезно.

Сборная проводит вторые таймы хуже, чем первые? Я бы не сказал, что такое было в предыдущих матчах. С Турцией – да, второй тайм был не в нашу пользу. Но такое случается. Поэтому, надеюсь, сегодня всё будет хорошо.

Думаю, что сегодня мы должны провести матч ровно, потому что футболисты и тренерский штаб понимают, что во втором тайме предыдущего матча [против Венгрии] чуть сдали, поэтому сделают корректировки и уберут этот недочёт.

Я ожидаю, что наша сборная победит венгров. С каким счетом – не знаю, просто хочу, чтобы наша сборная выиграла.