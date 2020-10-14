ГлавнаяНовости

Хохлов: «Я ожидаю, что наша сборная победит венгров»

14 октября 2020, 14:11
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги Наций против сборной Венгрии.

В сборной не может быть легких матчей, поэтому нашей команде нужно настраиваться на игру максимально серьезно.

Сборная проводит вторые таймы хуже, чем первые? Я бы не сказал, что такое было в предыдущих матчах. С Турцией – да, второй тайм был не в нашу пользу. Но такое случается. Поэтому, надеюсь, сегодня всё будет хорошо.

Думаю, что сегодня мы должны провести матч ровно, потому что футболисты и тренерский штаб понимают, что во втором тайме предыдущего матча [против Венгрии] чуть сдали, поэтому сделают корректировки и уберут этот недочёт.

Я ожидаю, что наша сборная победит венгров. С каким счетом – не знаю, просто хочу, чтобы наша сборная выиграла.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии6
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии5
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии13
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Kresi frok
Kresi frok
14 октября в 20:07
Прочитал, что расия победит негров, ахаха)
112910415
112910415
14 октября в 17:44
но всякие возможны результаты ...
alex074
alex074
14 октября в 15:37
Все футбольные болельщики, тоже ожидают, но как некогда говорил один футболист с берегов Невы, своим гнусавым голоском: "Ваши ожидания, это ваши проблемы..."
VAN ARM
VAN ARM
14 октября в 14:46
не проиграть вот задача максимум)))
ДСА
ДСА
14 октября в 14:45
Кругом слышно только одних оптимистов.
Big krendel
Big krendel
14 октября в 14:44
Нет интереса смотреть. Лучше бы дали отдохнуть недельку игрокам.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 октября в 14:26
Если только к перерыву Дзюба, Жирков, Ионов и др. юные игроки сборной будут на ногах держаться. А по прошлой игре с Турцией, то , как говорил тов. Сухов " Это вряд ли". Однако!
НАВСЕГДА
НАВСЕГДА
14 октября в 14:18
Или ничейка или проигрыш!
drug01
drug01
14 октября в 14:17
Ждать можно... Но будет ничья!
Mangur
Mangur
14 октября в 14:15
Обязанна побеждать. Ждем
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100