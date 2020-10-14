Михаил Кержаков: «„Спартак“ будет до конца за чемпионство бороться»

Голкипер «Зенита» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ .

Помню нашу последнюю игру со «Спартаком» — неплохая была. Если бы 70–80 процентов игр таких было в нашей лиге, это был бы плюс для нашего чемпионата, и немножко по-другому мы бы выступали в еврокубках. Другая скорость и другая конкуренция.

Мне хотелось бы, чтобы мы чемпионами были, естественно. Я думаю, «Спартак» будет до конца за чемпионство бороться. Пускай они будут вторые тогда. С отрывом в ноль очков, как сейчас? Нет, тогда опять будут скандалы, истерики, поэтому пускай отрыв будет побольше, чтобы всего этого не было.