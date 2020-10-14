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Михаил Кержаков: «„Спартак“ будет до конца за чемпионство бороться»

14 октября 2020, 16:25

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

Помню нашу последнюю игру со «Спартаком» — неплохая была. Если бы 70–80 процентов игр таких было в нашей лиге, это был бы плюс для нашего чемпионата, и немножко по-другому мы бы выступали в еврокубках. Другая скорость и другая конкуренция.

Мне хотелось бы, чтобы мы чемпионами были, естественно. Я думаю, «Спартак» будет до конца за чемпионство бороться. Пускай они будут вторые тогда. С отрывом в ноль очков, как сейчас? Нет, тогда опять будут скандалы, истерики, поэтому пускай отрыв будет побольше, чтобы всего этого не было.

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Все комментарии
12й игрок
12й игрок
15 октября в 16:33
    ABir
    ABir
    14 октября в 22:48
    Отрыв в очках безусловно будет. Вопро: кого от кого и на сколько?
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    14 октября в 21:15
    До конца чего? До конца октября или до снятия с чемпионата?
    VAN ARM
    VAN ARM
    14 октября в 20:14
    возможно но не верю))
    Альфамен
    Альфамен ответ Супервайзер (раскрыть)
    14 октября в 18:35
    Полоскают вас полоскают,и в РПЛ и еврокубках,а воз и ныне там,дутое величие 90-ых никак не выходит из головы!!!
    VV V
    VV V
    14 октября в 18:28
    Это, Миша Кержаков, сказал с большим сарказмом, то есть напрямую издевается над Спартаком.
    Константин Белых
    Константин Белых
    14 октября в 18:12
    Если Мозес приедет здоровым он усилит команду процентов на 20. Рому в центр Мозеса на бровку под Ларссона и тогда бомжи кто чемпионами станет-это еще большой вопрос.
    Супервайзер
    Супервайзер
    14 октября в 18:10
    Я из первых рук знаю, что Зенит считает Спартак единственным достойным соперником, остальные - баласт, финансируемый непосредственно или через посредников Газпромом, чтобы лодка, называемая РПЛ, не перевернулась. Кержаков в этом смысле не исключение.
    Спартаку приходится преодолевать наибольшее сопротивление со стороны конкурентов, судей и частично медиа при ограниченных относительно Газпрома финансовых ресурсах.
    Это осложняет жизнь, но закаляет. Из российских команд только стабильно и уверенно играющий Спартак (чего еще пока нет) может претендовать на высокие места в еврокубках.
    SHMEL
    SHMEL
    14 октября в 17:49
    Туров через 5-6 спартак займет свое привычное 6 место.
    112910415
    112910415
    14 октября в 17:46
    или до конца ... или не до конца ... как пойдёт !
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ LOpp (раскрыть)
    14 октября в 17:36
    Брат, не лукавь, чемпионство не скамейка решает и не история клуба)) нам бы по пустякам не терять очки на стандартах и свои забивать, тогда ни один каоась не помешает
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    14 октября в 17:34
    Адекввтный, а для питера это редкость
    cska vperiod
    cska vperiod
    14 октября в 17:33
    Мишаня издевается над спартаком.
    Big krendel
    Big krendel
    14 октября в 17:27
    Спартак будет бороться за 5 строчку. Возможно запрыгнет в последний момент. ))))
    drug01
    drug01
    14 октября в 17:19
    Не только Спартак
    mihaluch
    mihaluch
    14 октября в 17:17
    Если судейский ресурс подгонят то всё возможно.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ LOpp (раскрыть)
    14 октября в 17:00
    Как раз скамейка сейчас у Спартака, как ни когда длинная. Только четыре напа и по позициям есть кем заменить.
    LOpp
    LOpp
    14 октября в 16:52, ред.
    Посмотрим Миша, скамейка у Спартака слабая, на весь чемпионат может не хватить. Лично я не строю иллюзии о чемпионстве, попасть в тройку, после 7-го места, будет хорошим результатом.
    Footbolista
    Footbolista
    14 октября в 16:43
    Истерики будут если Спартак с отрывом будет на 1 месте...
    311
    311
    14 октября в 16:35
    Бороться то будет, но как всегда проиграет! А дальше новый тренер и по кругу!)
    Q-J-G
    Q-J-G
    14 октября в 16:29
    Главное, чтобы в борьбу за чемпионство, не вмешивались судьи, чтобы команда, которая выиграет звание:Чемпион - РПЛ, выиграла в честной бескомпромиссной борьбе, без помощи судей...
    Loko57
    Loko57
    14 октября в 16:27
    Флаг в руки.
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