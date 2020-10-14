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Игнатьев: «Думаю, что мы добьёмся победы над Венгрией»

14 октября 2020, 15:26
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал предстоящий матч национальной команды с Венгрией в 4-м туре Лиги Наций.

Честно говоря, меня сейчас не особо волнуют победы. Они будут волновать, когда мы будем играть с Бельгией и Данией на чемпионате Европы. А сейчас идёт подготовка. Конечно, важно попасть в Лигу А, как Украина, которая сейчас играет с Испанией и Германией. Но мне важно качество игры. Сейчас понятно, что у нас есть преимущество в первом тайме, а дальше не хватает силёнок, уровня тренированности, потому что есть чемпионат России. Сёмин правильно говорил про матчи наших команд в Лиге чемпионов – мы же проиграли в беговой работе.

Думаю, что мы добьёмся победы над Венгрией. Хотя нас устроит любой результат, кроме поражения. Если будет ничья при хорошей игре, как в первом тайме предыдущего матча, то я буду удовлетворён. Но нужна стабильность, нельзя играть, как с венграми в прошлый раз, когда в первом тайме повели 3:0, а дальше вопрос оставался открытым. И с турками такая же ситуация – во втором тайме убили в болельщиках ту радость, которую они получили в первой половине матча.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
14 октября в 20:49
Именно в плане подготовки к Евро-21 и ЧМ-22 (если они состоятся, в чем я сильно сомневаюсь, как и насчет ОИ-20 в Токио) и нужно сейчас молодежь наигрывать , подпуская по одному , начиная с весны. А вместо Сафнова, Максименко, Дивеева, Евгеньева, Кучаева, Облякова, Лесового , Соболева у нас тянут лямку вечно иные Жирков, Гилерме, Дзюба, Семенов, Ионов Джанаев и такие путстышки как Мостовой, Жиров,. А когда все эти "звезды" разом окажутся не у дел, вот тогда обвал и начнется. А время упущено.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 октября в 17:55
Нам бы его уверенность
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
14 октября в 16:08
Похоже ветеран тренерского цеха не до конца разбирается в ситуации. Победа очень даже волнует потому что от нее может зависеть будущий выход на Мир.
ДАША Д
ДАША Д
14 октября в 16:02
Хоть бы кто предостерег.
alex074
alex074
14 октября в 15:35
"Индюк, тоже думал, да в суп попал" Нужно игру наладить, а как её наладить если там в составе "ВЕЛИКИЙ и МОГУЧИЙ ЗЮБА-форвард"...А у руля Усатый Чабан
Али Самаркандский
Али Самаркандский
14 октября в 15:27
Нам бы тоже хотелось бы
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