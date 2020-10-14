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Канчельскис: «Не нужно настраиваться на ничью в матче против Венгрии»

14 октября 2020, 15:03
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура Лиги Наций против сборной Венгрии.

Сейчас все соперники непредсказуемые с этой пандемией. Все команды лихорадит. Немцы, испанцы... Вроде фавориты, но играют вничью. Поэтому трудно предполагать, как сложится наш матч. Мы играем дома, и должны пытаться обыграть венгров, потому что нам надо занимать первое место в группе.

В товарищеском матче со шведами мы проверяли тех футболистов, которые имели мало игровой практики. А с Турцией в первом тайме мы играли здорово.

Провал во втором тайме матча против Турции? Но футбол ведь состоит из двух таймов. Если бы до перерыва забили второй мяч – ситуация была бы нормальная. Сейчас главное – сделать правильные выводы и стараться распределить силы на все девяносто минут. Наши ребята, наверное, посчитали в первом тайме, что игра уже сделана, что турки не прибавят, а они это сделали. Сейчас нам важно восстановиться и на поле играть в свой футбол. Результат на первом месте.

Не нужно настраиваться на ничью. Мы же дома играем. Здесь одна задача – победа. Сборная Венгрии – неплохая команда. В первом матче они неплохо смотрелись. Но сегодня должно сказаться индивидуальное мастерство наших ребят. Надо выйти и показать все, что в наших силах.

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alex074
alex074
14 октября в 16:32, ред.
"Индивидуальное мастерство наших ребят"... Каких? Дзюбы и Ко....Это просто смешно, если бы они были индивидуально мастеровиты, то давно бы играли в топ-чемпионатах европы...
mihaluch
mihaluch
14 октября в 15:07
Надо выйти и показать.
STVA 1
STVA 1
14 октября в 15:06
Нужна победа
drug01
drug01
14 октября в 15:06
Желаем удачи и здоровья
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