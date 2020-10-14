Канчельскис: «Не нужно настраиваться на ничью в матче против Венгрии»

Бывший полузащитник сборной России поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура Лиги Наций против сборной Венгрии.

Сейчас все соперники непредсказуемые с этой пандемией. Все команды лихорадит. Немцы, испанцы... Вроде фавориты, но играют вничью. Поэтому трудно предполагать, как сложится наш матч. Мы играем дома, и должны пытаться обыграть венгров, потому что нам надо занимать первое место в группе.

В товарищеском матче со шведами мы проверяли тех футболистов, которые имели мало игровой практики. А с Турцией в первом тайме мы играли здорово.

Провал во втором тайме матча против Турции? Но футбол ведь состоит из двух таймов. Если бы до перерыва забили второй мяч – ситуация была бы нормальная. Сейчас главное – сделать правильные выводы и стараться распределить силы на все девяносто минут. Наши ребята, наверное, посчитали в первом тайме, что игра уже сделана, что турки не прибавят, а они это сделали. Сейчас нам важно восстановиться и на поле играть в свой футбол. Результат на первом месте.

Не нужно настраиваться на ничью. Мы же дома играем. Здесь одна задача – победа. Сборная Венгрии – неплохая команда. В первом матче они неплохо смотрелись. Но сегодня должно сказаться индивидуальное мастерство наших ребят. Надо выйти и показать все, что в наших силах.