Суд оштрафовал «Спартак» за нарушение санитарных правил на игре с «Зенитом»

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12 октября 2020, 16:18

Тушинский суд Москвы оштрафовал на 300 тыс. рублей АО ФК «Спартак-Москва» за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче с петербургским «Зенитом».

Признать «Спартак» виновным в нарушение административного регламента. Штраф в 300 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в течение 20 суток. Суд посчитал, что нарушения носили грубый характер. Суд не нашел достаточных оснований для наказания в минимальном размере.

Из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве разрешено заполнять трибуны не более чем на 50%, с учетом соблюдения социальной дистанции разрешенное число зрителей ограничено 25% от максимальной вместимости. 7 октября управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о том, что на мероприятии присутствовало более 20 700 болельщиков, тогда как четверть вместимости арены позволяет принять не более 11 250 зрителей.