Суд оштрафовал «Спартак» за нарушение санитарных правил на игре с «Зенитом»

Тушинский суд Москвы оштрафовал на 300 тыс. рублей АО ФК «Спартак-Москва» за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче с петербургским «Зенитом».
Признать «Спартак» виновным в нарушение административного регламента. Штраф в 300 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в течение 20 суток. Суд посчитал, что нарушения носили грубый характер. Суд не нашел достаточных оснований для наказания в минимальном размере.
Из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве разрешено заполнять трибуны не более чем на 50%, с учетом соблюдения социальной дистанции разрешенное число зрителей ограничено 25% от максимальной вместимости. 7 октября управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о том, что на мероприятии присутствовало более 20 700 болельщиков, тогда как четверть вместимости арены позволяет принять не более 11 250 зрителей.
в час пик????
там люди как сельдь в бочке битком
в час пик????
там люди как сельдь в бочке битком
Как сообщается в заявлении на официальном сайте мэра, с 1 августа число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун. При этом должно соблюдаться социальное дистанцирование.
Как сообщается в заявлении на официальном сайте мэра, с 1 августа число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун. При этом должно соблюдаться социальное дистанцирование.
7 октября управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о том, что на мероприятии присутствовало более 20 700 болельщиков, тогда как четверть вместимости арены позволяет принять не более 11 250 зрителей.
7 октября управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о том, что на мероприятии присутствовало более 20 700 болельщиков, тогда как четверть вместимости арены позволяет принять не более 11 250 зрителей.
любой здравомыслящий человек который дружит с калькулятором может посчитать
разрешенную квоту посещаемости 22 680 человек. И ГДЕ НАРУШЕНИЕ??
любой здравомыслящий человек который дружит с калькулятором может посчитать
разрешенную квоту посещаемости 22 680 человек. И ГДЕ НАРУШЕНИЕ??
народу много?
так 50% заполняемость трибун разрешено .
что по телекартинки пересчитывали?
народу много?
так 50% заполняемость трибун разрешено .
что по телекартинки пересчитывали?