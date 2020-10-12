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Суд оштрафовал «Спартак» за нарушение санитарных правил на игре с «Зенитом»

12 октября 2020, 16:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Тушинский суд Москвы оштрафовал на 300 тыс. рублей АО ФК «Спартак-Москва» за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче с петербургским «Зенитом».

Признать «Спартак» виновным в нарушение административного регламента. Штраф в 300 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в течение 20 суток. Суд посчитал, что нарушения носили грубый характер. Суд не нашел достаточных оснований для наказания в минимальном размере.

Из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве разрешено заполнять трибуны не более чем на 50%, с учетом соблюдения социальной дистанции разрешенное число зрителей ограничено 25% от максимальной вместимости. 7 октября управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о том, что на мероприятии присутствовало более 20 700 болельщиков, тогда как четверть вместимости арены позволяет принять не более 11 250 зрителей.

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Все комментарии
Grey33
Grey33 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
13 октября в 13:25
Вообще-то по моему, Зенит лидирует в РПЛ по числу ТП. Одно было за лега на лавке, другое - "петарда Шунина", третье - за Гулливера. Это только то, что сразу вспомнилось.
stavr74
stavr74 ответ socc57 (раскрыть)
13 октября в 08:59
так что же метрополитен не штрафуют к примеру в Москве
в час пик????
там люди как сельдь в бочке битком
SpaM-SARW
SpaM-SARW
13 октября в 00:57
Так и поверили шабашники
leopit
leopit
12 октября в 21:13
    Zimka
    Zimka
    12 октября в 20:51
    Надо было проще сделать, любой человек заразившийся после матча лечится за счет Федуна.
    socc57
    socc57 ответ stavr74 (раскрыть)
    12 октября в 20:31
    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы приняли решение перейти к очередному этапу снятия ограничений.

    Как сообщается в заявлении на официальном сайте мэра, с 1 августа число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун. При этом должно соблюдаться социальное дистанцирование.
    socc57
    socc57 ответ stavr74 (раскрыть)
    12 октября в 20:21
    Совершенно верно, но при этом должно соблюдаться социальное дистанцирование
    Белорусский вокзал
    Белорусский вокзал
    12 октября в 19:56
    Очень лайтовое наказание! Должно быть техническое поражение как минимум!
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    12 октября в 19:54
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      12 октября в 19:32
      И это все? А как же закрытие Открывашки?! Это Леня Федун все купил!)
      stavr74
      stavr74 ответ socc57 (раскрыть)
      12 октября в 19:21
      С 1 августа число зрителей на спортивных мероприятиях в Москве увеличится до 50 процентов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в статье, посвященной очередному снятию ограничений в городе, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.
      kolpankolpan
      kolpankolpan
      12 октября в 19:21, ред.
        socc57
        socc57 ответ stavr74 (раскрыть)
        12 октября в 19:12
        с учетом соблюдения социальной дистанции разрешенное число зрителей ограничено 25% от максимальной вместимости.
        7 октября управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о том, что на мероприятии присутствовало более 20 700 болельщиков, тогда как четверть вместимости арены позволяет принять не более 11 250 зрителей.
        санек002
        санек002
        12 октября в 18:48
        смешно было бы если не наказали!сейчас за все наказывают !а тут впаять наказание пара пустяков!
        RIR68
        RIR68 ответ LOpp (раскрыть)
        12 октября в 18:34
          RIR68
          RIR68 ответ ildar_3871 (раскрыть)
          12 октября в 18:33
          за что? за картонки Сутормина на трибунах?
          spartak kursk
          spartak kursk
          12 октября в 18:22
          Отделались лёгким испугом....
          zenit_forever2014
          zenit_forever2014 ответ d_fincher (раскрыть)
          12 октября в 18:22
          Не переживай, на ответной встречи тоже надеюсь наши на всё наплюют и заполнят битком арену!!!
          zenit_forever2014
          zenit_forever2014
          12 октября в 18:19
          Супер, ждём Спартак с Питере, заполним битком арену)))
          LOpp
          LOpp
          12 октября в 18:13
          300 тысяч тоже деньги
          David Young
          David Young ответ Faustello (раскрыть)
          12 октября в 18:06
          Слишком богатые, чтобы нести серьёзные потери. Это не Ротор или Химки, или ещё какой-нибудь провинциальные, небогатый клуб. Пока деньги Лукойла будут вливаться в Спам в плюс минус таком же количестве, он хоть и будет как минимум отчасти нестабилен, но останется на плаву в РПЛ.
          kolpino08
          kolpino08
          12 октября в 18:03
          кто-то сомневался, что дадут штраф и не закроют стадион на 90 дней?))
          Faustello
          Faustello ответ David Young (раскрыть)
          12 октября в 17:59, ред.
          Безобразие, нарушают все мыслимые правила, регламенты и понятия!!!
          stavr74
          stavr74
          12 октября в 17:58
          В отношении клуба были составлены административные протоколы о нарушении мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче с «Зенитом». По данным РПЛ, на стадионе «Открытие Арена» 3 октября, в день матча с «Зенитом», присутствовали 17 150 зрителей при вместимости трибун 45 360 человек. По информации Роспотребнадзора, на матче «Спартак» — «Зенит» присутствовали 20 700 болельщиков.
          любой здравомыслящий человек который дружит с калькулятором может посчитать
          разрешенную квоту посещаемости 22 680 человек. И ГДЕ НАРУШЕНИЕ??
          stavr74
          stavr74
          12 октября в 17:38
          интересно какие были критерии при оглашение приговора?
          народу много?
          так 50% заполняемость трибун разрешено .
          что по телекартинки пересчитывали?
          25процентный клоун
          25процентный клоун
          12 октября в 17:33
          Спартак просто имеет огромное число болельщиков по стране
          cska vperiod
          cska vperiod
          12 октября в 17:26
          Насколько я знаю, Роспотребнадзор за незначительные нарушения штрафуют мелких предпринимателей от которых государству есть польза на баснословные для них деньги до 500 тыс рублей а иногда подают в Суд для приостановки деятельности, федун совершил преступление подставив под угрозу здоровье тысячи и тысячи человек а штраф мизерный, за 300 тыс рублей федун с кентами завтракает, какакя несправедливость!
          ildar_3871
          ildar_3871
          12 октября в 17:26
          А почему Зенит не штрафуют ?
          VAN ARM
          VAN ARM
          12 октября в 17:21
          это издевательство))штрафуйте метрополитен)))))
          ПерекатиПоле
          ПерекатиПоле
          12 октября в 17:21
          300 000 рублей, это выручка с 200-300 человек, а хитрая Зарема нагнала «лишних» 10-15 тысяч. Вот такой бизнес-шмизнес, рискуя здоровьем болельщиков, собирают деньги на зарплату Кокоше.
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