РФС оштрафовал «Зенит» и «Спартак» и закрыл трибуну «Открытие Арены»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о санкциях, которые были вынесены по итогам матча 10-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

За нарушение санитарного регламента «Спартак» оштрафован на 30 тысяч рублей.

За использование пиротехнических средств «Спартак» оштрафован на 125 тысяч рублей.

За демонстрацию несогласованных баннеров «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей.

За демонстрацию баннера, содержащего ненормативную лексику «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей.

За скандирование оскорбительных выражений «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей.

За публичную демонстрацию зрителями нацистской символики «Спартак» оштрафован на 200 тысяч рублей. Клубу запрещён допуск зрителей на сектор B206 стадиона «Открытие Арена» на один домашний матч РПЛ условно. Установлен испытательный срок до окончания сезона-2020/21. Речь идёт о баннере о Максиме Марцинкевиче, там демонстрировалась руна.

За нарушение санитарного регламента «Зенит» оштрафован на 35 тысяч рублей.

За использование зрителями пиротехники «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей.

За скандирование зрителями оскорбительных выражений «Зенит» оштрафован на 40 тысяч рублей.