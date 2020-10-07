РФС оштрафовал «Зенит» и «Спартак» и закрыл трибуну «Открытие Арены»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о санкциях, которые были вынесены по итогам матча 10-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».
За нарушение санитарного регламента «Спартак» оштрафован на 30 тысяч рублей.
За использование пиротехнических средств «Спартак» оштрафован на 125 тысяч рублей.
За демонстрацию несогласованных баннеров «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей.
За демонстрацию баннера, содержащего ненормативную лексику «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей.
За скандирование оскорбительных выражений «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей.
За публичную демонстрацию зрителями нацистской символики «Спартак» оштрафован на 200 тысяч рублей. Клубу запрещён допуск зрителей на сектор B206 стадиона «Открытие Арена» на один домашний матч РПЛ условно. Установлен испытательный срок до окончания сезона-2020/21. Речь идёт о баннере о Максиме Марцинкевиче, там демонстрировалась руна.
За нарушение санитарного регламента «Зенит» оштрафован на 35 тысяч рублей.
За использование зрителями пиротехники «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей.
За скандирование зрителями оскорбительных выражений «Зенит» оштрафован на 40 тысяч рублей.
За нарушение санитарного регламента «Спартак» оштрафован на 30 тысяч
За нарушение санитарного регламента «Зенит» оштрафован на 35 тысяч
За скандирование оскорбительных выражений «Спартак» оштрафован на 50 тысяч
За скандирование оскорбительных выражений «Зенит» оштрафован на 40 тысяч
За использование пиротехнических средств «Спартак» оштрафован на 125 тысяч
За использование зрителями пиротехники «Зенит» оштрафован на 50 тысяч
НЕОДИНАКОВЫЕ
интересно какие критерии при выборе штрафа ?
За нарушение санитарного регламента «Спартак» оштрафован на 30 тысяч
За нарушение санитарного регламента «Зенит» оштрафован на 35 тысяч
За скандирование оскорбительных выражений «Спартак» оштрафован на 50 тысяч
За скандирование оскорбительных выражений «Зенит» оштрафован на 40 тысяч
За использование пиротехнических средств «Спартак» оштрафован на 125 тысяч
За использование зрителями пиротехники «Зенит» оштрафован на 50 тысяч
НЕОДИНАКОВЫЕ
интересно какие критерии при выборе штрафа ?
Или в память о Тесаке вывесили руну, которую на могилы солдат фашистов наносили в третьем рейхе?
Всегда удивляли подобные заявления : «А чо такава, просто рисунок!»
Или в память о Тесаке вывесили руну, которую на могилы солдат фашистов наносили в третьем рейхе?
Всегда удивляли подобные заявления : «А чо такава, просто рисунок!»
Какого ляда тогда со шведами играем товарняк? Всю скандинавскую мифологию надо забанить.
ТесакRIP
Какого ляда тогда со шведами играем товарняк? Всю скандинавскую мифологию надо забанить.
ТесакRIP