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РФС оштрафовал «Зенит» и «Спартак» и закрыл трибуну «Открытие Арены»

07 октября 2020, 15:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о санкциях, которые были вынесены по итогам матча 10-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

За нарушение санитарного регламента «Спартак» оштрафован на 30 тысяч рублей.

За использование пиротехнических средств «Спартак» оштрафован на 125 тысяч рублей.

За демонстрацию несогласованных баннеров «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей.

За демонстрацию баннера, содержащего ненормативную лексику «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей.

За скандирование оскорбительных выражений «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей.

За публичную демонстрацию зрителями нацистской символики «Спартак» оштрафован на 200 тысяч рублей. Клубу запрещён допуск зрителей на сектор B206 стадиона «Открытие Арена» на один домашний матч РПЛ условно. Установлен испытательный срок до окончания сезона-2020/21. Речь идёт о баннере о Максиме Марцинкевиче, там демонстрировалась руна.

За нарушение санитарного регламента «Зенит» оштрафован на 35 тысяч рублей.

За использование зрителями пиротехники «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей.

За скандирование зрителями оскорбительных выражений «Зенит» оштрафован на 40 тысяч рублей.

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stavr74
stavr74
08 октября в 11:25
странные наказания

За нарушение санитарного регламента «Спартак» оштрафован на 30 тысяч
За нарушение санитарного регламента «Зенит» оштрафован на 35 тысяч

За скандирование оскорбительных выражений «Спартак» оштрафован на 50 тысяч
За скандирование оскорбительных выражений «Зенит» оштрафован на 40 тысяч

За использование пиротехнических средств «Спартак» оштрафован на 125 тысяч
За использование зрителями пиротехники «Зенит» оштрафован на 50 тысяч

НЕОДИНАКОВЫЕ
интересно какие критерии при выборе штрафа ?
RIR68
RIR68
07 октября в 22:48
открывашку вообще пора переделать под стоянку Тушино 2018. так Зариме спокойней будет!!!
Igo0rek
Igo0rek ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
07 октября в 22:17
Тесак был принципиальным мужиком, и до конца отстаивал свои взгляды. Это достойно уважения, как бы к нему кто не относился.
Groove000
Groove000 ответ Союзник противников (раскрыть)
07 октября в 20:48
Ни слова не понял, о чем речь, но последнее слово звучит как обсценное. Пожалуй, нажму "Караул"
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответ Igo0rek (раскрыть)
07 октября в 20:26
Че как маленькие то? Понятно для чего и зачем и в честь кого руну эту вывешивали.
Союзник противников
Союзник противников ответ Groove000 (раскрыть)
07 октября в 19:29
    Footbolista
    Footbolista ответ nubom (раскрыть)
    07 октября в 18:56
    У зенита абонемент...
    Мяучело
    Мяучело ответ Igo0rek (раскрыть)
    07 октября в 18:13
      spartak kursk
      spartak kursk
      07 октября в 18:13
      Вот и счастье в виде допуска зрителей на трибуну к знаковому матчу привалило для КДК...Денежка пошла в казну.Теперь можно всё и прикрыть...до ответного матча.
      Igo0rek
      Igo0rek ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
      07 октября в 18:06
      В славянском руническом алфавите, эта руна обозначает - "мир".
      Бутсы
      Бутсы
      07 октября в 17:48
      Я никогда не воспринимал Тесака как какого-то серьезного человека, он был больше шоумен, что-ли. И он не болел за Спартак, ему было по фигу на футбол, в Турцию он ездил только чтобы турок потроллить. Но идеи свои не придавал. Я не буду читать что там пишут ниже, наверняка грязь. Ведь в наше время стараться сделать какой-никакой порядок, пусть и радикальными методами - это преступление. Надо быть толерантным, терпимым, и пить ханку без устали, вот тогда ты будешь угоден. Можно что угодно о нём писать, но нёс в массы он не самое худшее, та же пропаганда спорта и отказ от вредных привычек, здоровые, русские парни не выгодны, особенно те, которые не удобны. Да здравствует толеранство!
      За адекватность
      За адекватность
      07 октября в 17:47
      "И они еще борются за почетное звание "дома высокой культуры быта"...! " 505+125, итого 630 тысяч рублей. Побольше бы таких матчей, наверное подумал господин Григорьянц, открывая сундук со златом. А если слегка серьезнее, то довольно дорого у нас так называемые "фанаты" клубам обходятся.
      Мяучело
      Мяучело ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      07 октября в 17:40
        Мяучело
        Мяучело ответ Faustello (раскрыть)
        07 октября в 17:37
          Дмитрий Климович 3
          Дмитрий Климович 3 ответ Igo0rek (раскрыть)
          07 октября в 17:23
            ПерекатиПоле
            ПерекатиПоле ответ Igo0rek (раскрыть)
            07 октября в 17:21
            Фаны спартака культурные, образованные люди просвещающие население скандинавским мироустройством?
            Или в память о Тесаке вывесили руну, которую на могилы солдат фашистов наносили в третьем рейхе?
            Всегда удивляли подобные заявления : «А чо такава, просто рисунок!»
            Faustello
            Faustello
            07 октября в 17:15, ред.
            Ничего, скоро вообще закроют открывашку товарищи из Роспотребнадзора!
            Дмитрий Климович 3
            Дмитрий Климович 3 ответ Igo0rek (раскрыть)
            07 октября в 16:30
            Так и надо говорю!
            DVOK68
            DVOK68
            07 октября в 16:28
            Нацизм,это когда людей в млс менты убивают...
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV ответ МЕДВЕДЯРА (комментарий удален) (раскрыть)
            07 октября в 16:27, ред.
            А в Европе за руну на стадионе во время матча, как фаны Спартака, клуб вообще мог бы быть исключён из всех турниров. Там к проявлениям фашизма отношение не такое как у нас. У нас и расизм терпят и поклонников нациста тесака не наказывают. Так, пожурят условно и все. Это плохо
            Groove000
            Groove000
            07 октября в 16:26
            Оказывается, викинги были нацистами... Прикольно
            Союзник противников
            Союзник противников
            07 октября в 15:50
            Нацистов любого клуба- ногтю,а стадион,хозяин которого не обеспечил мгновенную реакцию на появление "марцинкевичелюбов"-закрыть.Мы что-то не видели,что служба безопасности Федуна кинулась наводить порядок.Пару месяцев было бы показательно и справедливо.
            nubom
            nubom
            07 октября в 15:44
            Зениту стоит начать скидываться на ответную игру...
            Igo0rek
            Igo0rek ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
            07 октября в 15:44
            Фанаты почти всех российских клубов придерживаются ультраправых взглядов. И ЦСКА здесь не является исключением. Так и надо говоришь?
            Igo0rek
            Igo0rek
            07 октября в 15:40, ред.
            За руну, серьезно? Серьезно?! За молот Тора тоже будут банить?! Что это за жесть?!

            Какого ляда тогда со шведами играем товарняк? Всю скандинавскую мифологию надо забанить.

            ТесакRIP
            Иван Тасминский
            Иван Тасминский
            07 октября в 15:37
            опа, пол ляма как с куста
            Анд-м
            Анд-м
            07 октября в 15:32
              Дмитрий Климович 3
              Дмитрий Климович 3
              07 октября в 15:31
              Так им и надо!
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