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«Сочи» объявил о трансфере хорватского форварда

14 октября 2020, 11:24

Нападающий Марко Дуганджич стал игроком «Сочи». Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Состав футбольного клуба «Сочи» пополнил хорватский нападающий Марко Дуганджич. Игрок уже успешно прошел медосмотр и будет выступать за сочинцев под 17-м номером.

В нынешнем сезоне Дуганджич уже успел провести 7 матчей за румынский «Ботошани», отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

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95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 00:55
Многие подписывают новичков, а наш клуб, как обычно, молчит?!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
14 октября в 19:29
А почему не через зенит , а транзитом сразу в Сочи...).
Madikus
Madikus
14 октября в 12:46
Как же запасные Зенита которые не попадают в состав?!?? Куда их то теперь если будете покупать((((((((( смех и 😢 слёзы однако
«Умом Газпром не понять»
mihaluch
mihaluch
14 октября в 12:04
Заболотному нужна смена.
НАВСЕГДА
НАВСЕГДА
14 октября в 11:28
А разве в зените были Хорваты? ХД
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