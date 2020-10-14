«Сочи» объявил о трансфере хорватского форварда

Нападающий Марко Дуганджич стал игроком «Сочи». Об этом сообщает официальный твиттер клуба.
Состав футбольного клуба «Сочи» пополнил хорватский нападающий Марко Дуганджич. Игрок уже успешно прошел медосмотр и будет выступать за сочинцев под 17-м номером.
Состав футбольного клуба «Сочи» пополнил хорватский нападающий Марко Дуганджич.— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) October 14, 2020
Игрок уже успешно прошел медосмотр и будет выступать за сочинцев под 17-м номером. pic.twitter.com/ujC4lpaQN3
В нынешнем сезоне Дуганджич уже успел провести 7 матчей за румынский «Ботошани», отметившись тремя голами и одной результативной передачей.
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