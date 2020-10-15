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«Спартак» анонсировал переход Мозеса

15 октября 2020, 19:57

Пресс-служба «Спартака» намекнула на переход полузащитника «Челси» Виктора Мозеса.

Твит красно-белых содержит отрывок песни Луи Армстронга — «Go Down Moses».

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответ R.Carlos. (раскрыть)
15 октября в 21:46
Бог простит...
R.Carlos.
R.Carlos. ответ Footbolista (раскрыть)
15 октября в 21:45
Быть может
Мне отеч футбол не интересен как бы я не старался
Прости
Footbolista
Footbolista ответ R.Carlos. (раскрыть)
15 октября в 21:17
Конечно в другом...down будет всем конкурентам Спартака...
R.Carlos.
R.Carlos. ответ Azu-Killah37 (раскрыть)
15 октября в 21:10
А может там down в другом смысле используется...
Ruslan7797
Ruslan7797 ответ RIR68 (раскрыть)
15 октября в 21:07
Наш то женат хоть черненькая,а что ваш батька Харьковский радужный? Только с мужиками гуляет
ДСА
ДСА
15 октября в 21:03
Купили ненужную рухлядь.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
15 октября в 20:48
Go down Moses?! Тоесть "Иди вниз, Мозес"?) Тоесть на явное понижение?)
Если самотроллинг, то очень тонко, красавцы, а если нет, то лопухи))
Faustello
Faustello ответ RIR68 (раскрыть)
15 октября в 20:27
Эскортница протестила)))
Faustello
Faustello
15 октября в 20:27
О, нам Ионов капнул официально, добро пожаловать в клуб, молодой академик Галицкого!)))
RIR68
RIR68
15 октября в 20:26
чернильница одобрила!
Faustello
Faustello
15 октября в 20:25
Бедный глупый Моисей)))
Леон Бугаев
Леон Бугаев
15 октября в 20:16
Мозес видать решил завязать с футболом.
протон1
протон1
15 октября в 20:14
зачем дважды его переход объявлять не понимаю.
112910415
112910415
15 октября в 20:13
и это радует !
VAN ARM
VAN ARM
15 октября в 20:07
не он первый не он последний в глупых покупках федуна)))
sv_1969
sv_1969
15 октября в 20:04
Интересный трансфер! Может стать отличным приобретением но может и наоборот!Хотелось бы чтобы первое)
НАВСЕГДА
НАВСЕГДА
15 октября в 20:01
Добро пожаловать в лучший клуб страны Спартак Москва!
Удачи и побольше голов.
Footbolista
Footbolista
15 октября в 19:59
Хороший блюз...вперед Спартак!...
shlomo
shlomo
15 октября в 19:59
Хорошее приобретение..
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