«Спартак» анонсировал переход Мозеса

Пресс-служба «Спартака» намекнула на переход полузащитника «Челси» Виктора Мозеса.
Твит красно-белых содержит отрывок песни Луи Армстронга — «Go Down Moses».
🔉🔉🔉 pic.twitter.com/FxPUQPk2cO— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 15, 2020
Пресс-служба «Спартака» намекнула на переход полузащитника «Челси» Виктора Мозеса.
Твит красно-белых содержит отрывок песни Луи Армстронга — «Go Down Moses».
🔉🔉🔉 pic.twitter.com/FxPUQPk2cO— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 15, 2020
Мне отеч футбол не интересен как бы я не старался
Прости
Мне отеч футбол не интересен как бы я не старался
Прости
Если самотроллинг, то очень тонко, красавцы, а если нет, то лопухи))
Если самотроллинг, то очень тонко, красавцы, а если нет, то лопухи))
Удачи и побольше голов.
Удачи и побольше голов.