Геркус: «Мозес подписал контракт, остаются непонятки с агентством игрока»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о деталях перехода полузащитника «Челси» в «Спартак».

По данным моего источника, договор с игроком подписан, с «Челси» всё утрясли, остаются непонятки между Wasserman — агентством игрока и «Спартаком».

Речь идёт об агентском вознаграждении. Точнее о налогообложении. Ещё точнее об НДС. Вопрос должны закрыть сегодня, край завтра.