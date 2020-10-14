Геркус: «Мозес подписал контракт, остаются непонятки с агентством игрока»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о деталях перехода полузащитника «Челси» Виктора Мозеса в «Спартак».
По данным моего источника, договор с игроком подписан, с «Челси» всё утрясли, остаются непонятки между Wasserman — агентством игрока и «Спартаком».
Речь идёт об агентском вознаграждении. Точнее о налогообложении. Ещё точнее об НДС. Вопрос должны закрыть сегодня, край завтра.
На данный момент выслана только часть призов из-за нестабильной ситуации, но будьте уверены, мы Вас не забудем, и будем держать в курсе.
На данный момент выслана только часть призов из-за нестабильной ситуации, но будьте уверены, мы Вас не забудем, и будем держать в курсе.
Ждём Мозеса!
Зобнин уже устал на фланге бегать, пора ему в центр возвращаться.
Ждём Мозеса!
Зобнин уже устал на фланге бегать, пора ему в центр возвращаться.