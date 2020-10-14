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Геркус: «Мозес подписал контракт, остаются непонятки с агентством игрока»

14 октября 2020, 16:06

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о деталях перехода полузащитника «Челси» Виктора Мозеса в «Спартак».

По данным моего источника, договор с игроком подписан, с «Челси» всё утрясли, остаются непонятки между Wasserman — агентством игрока и «Спартаком».

Речь идёт об агентском вознаграждении. Точнее о налогообложении. Ещё точнее об НДС. Вопрос должны закрыть сегодня, край завтра.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
14 октября в 18:16
ждём с интересом))) может хоть он повеселит)))
112910415
112910415
14 октября в 17:48
зарешают, всё будет хорошо
25процентный клоун
25процентный клоун
14 октября в 17:39
Решим, как и зенит порешали и локо
Нази
Нази
14 октября в 17:29
Да и в итоге окажется, что Мозес подписал контракт м Уфой. Шамиль Кямилевич старый бланк контракта по ошибке взял)))
makkie
makkie ответ Faustello (раскрыть)
14 октября в 17:03
Нее, эти как инсайдили, так инсайдят... а Нобель *сам себе режиссер* снимает фильмы про Миранчуков и Бувачей)
alexgurzan
alexgurzan ответ Atworld365 (раскрыть)
14 октября в 17:00
Если указали в профиле всю нужную информацию, то нужно только подождать. Обычно отправка производится в рабочие дни, как правило, до 10-го числа. Дальше всё зависит от почты.
На данный момент выслана только часть призов из-за нестабильной ситуации, но будьте уверены, мы Вас не забудем, и будем держать в курсе.
Footbolista
Footbolista
14 октября в 16:45
Вассерман желает поторговаться...
Faustello
Faustello ответ 311 (раскрыть)
14 октября в 16:42
Теперь халат прикупит)))
Faustello
Faustello ответ makkie (раскрыть)
14 октября в 16:41
Нобель негодуэ, а Карп и всякие Егоровы плаксют и убиваютсо))
makkie
makkie
14 октября в 16:32
Нобель негодует, все лавры инсайдеры достаются Геркусу :)

Ждём Мозеса!
Зобнин уже устал на фланге бегать, пора ему в центр возвращаться.
311
311
14 октября в 16:31
Анатолий Вассерман тоже в доле!)
pomor45
pomor45
14 октября в 16:13
Геркус подрабатывает в Спартаке, или высиживает там место?
STVA 1
STVA 1
14 октября в 16:10
Решать надо непонятки
Groove000
Groove000
14 октября в 16:10
Геркус че, инсайдером заделался? Или негласным представителем Спартака?)
Atworld365
Atworld365
14 октября в 16:07
Админы, когда ждать приз за прошлый розыгрыш?
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