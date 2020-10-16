Федун: «Тихонов своей игрой за „Спартак“ влюбил в себя миллионы людей»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поздравил бывшего футболиста клуба с днём рождения. Сегодня, 16 октября, легенде красно-белых исполняется 50 лет.

Андрей Тихонов — один из тех, благодаря кому «Спартак» был и остаётся самым популярным клубом России. Своей яркой игрой, смелыми финтами и золотыми голами он влюбил в себя миллионы людей. Тихонов вёл за собой партнёров, страховал их в трудные моменты матчей и был настоящим лидером на поле. В не меньшей степени его полюбили за благородный характер и умение искренне благодарить публику за поддержку. Я от всей души поздравляю Андрея с юбилеем, желаю ему успехов в тренерской карьере и благополучия!