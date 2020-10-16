Федун: «Тихонов своей игрой за „Спартак“ влюбил в себя миллионы людей»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поздравил бывшего футболиста клуба Андрея Тихонова с днём рождения. Сегодня, 16 октября, легенде красно-белых исполняется 50 лет.
Андрей Тихонов — один из тех, благодаря кому «Спартак» был и остаётся самым популярным клубом России. Своей яркой игрой, смелыми финтами и золотыми голами он влюбил в себя миллионы людей. Тихонов вёл за собой партнёров, страховал их в трудные моменты матчей и был настоящим лидером на поле. В не меньшей степени его полюбили за благородный характер и умение искренне благодарить публику за поддержку. Я от всей души поздравляю Андрея с юбилеем, желаю ему успехов в тренерской карьере и благополучия!
Тихонов провел за «Спартак» 191 матч и забил 68 мячей. Также он выступал за «Крылья Советов», «Химки» и «Локомотив» из Астаны. Стоит отметить, что сегодня, в свой день рождения, Тихонов официально возглавил казахстанский клуб.
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Точнее сказать: несмотря на то, что Тихонов играл за Спартак, он влюбил в себя миллионы людей!
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Точнее сказать: несмотря на то, что Тихонов играл за Спартак, он влюбил в себя миллионы людей!
Здоровья ему и удачи ! А мы с ним оказывается одногодки . Не знал.
Успехов Андрей !!!
Здоровья ему и удачи ! А мы с ним оказывается одногодки . Не знал.
Успехов Андрей !!!
Любимец не только фанатоа Спартака, но и московских болельщиков, независимо от того, кто за какую команду болел, настоящий "виртуоз" на футбольном поле, игрой которого, восхищалась вся огромная и, когда-то, единая страна!
Любимец не только фанатоа Спартака, но и московских болельщиков, независимо от того, кто за какую команду болел, настоящий "виртуоз" на футбольном поле, игрой которого, восхищалась вся огромная и, когда-то, единая страна!