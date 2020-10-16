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Федун: «Тихонов своей игрой за „Спартак“ влюбил в себя миллионы людей»

вчера, 12:12

Владелец «Спартака» Леонид Федун поздравил бывшего футболиста клуба Андрея Тихонова с днём рождения. Сегодня, 16 октября, легенде красно-белых исполняется 50 лет.

Андрей Тихонов — один из тех, благодаря кому «Спартак» был и остаётся самым популярным клубом России. Своей яркой игрой, смелыми финтами и золотыми голами он влюбил в себя миллионы людей. Тихонов вёл за собой партнёров, страховал их в трудные моменты матчей и был настоящим лидером на поле. В не меньшей степени его полюбили за благородный характер и умение искренне благодарить публику за поддержку. Я от всей души поздравляю Андрея с юбилеем, желаю ему успехов в тренерской карьере и благополучия!

Тихонов провел за «Спартак» 191 матч и забил 68 мячей. Также он выступал за «Крылья Советов», «Химки» и «Локомотив» из Астаны. Стоит отметить, что сегодня, в свой день рождения, Тихонов официально возглавил казахстанский клуб.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:34
Далёк ты от народа, видать.
cska1948
cska1948
вчера в 18:21
Федун: «Тихонов своей игрой за „Спартак“ влюбил в себя миллионы людей»
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Точнее сказать: несмотря на то, что Тихонов играл за Спартак, он влюбил в себя миллионы людей!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:56
Впервые слышу от федуна лестных слов в адрес ветеранов.
12й игрок
12й игрок
вчера в 13:55
Нууу игрой в воротах если только
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:21
Легенда Спартака, один из любимчиков, успехов Андрею!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 13:08
Главное в его успешной карьере - он вовремя сбежал из cпартака и не застал даже 1-18
Рожден в СССР
Рожден в СССР
вчера в 12:43
С днем рождения Андрей!!! Здоровья и успехов на тренерском мостике!!!
Топь
Топь
вчера в 12:22
От всей Души поздравляю Андрея Тихонова !!!
Здоровья ему и удачи ! А мы с ним оказывается одногодки . Не знал.

Успехов Андрей !!!
batog
batog
вчера в 12:22
С днюхой Андрей !!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 12:19
Спасибо, ребята! Призы дошли, все четко. Почти все мои персофаны бесконечно счастливы, а главное одинаково аккуратно одеты в симпатичные худи. Для остальных придется ещё немного постараться)).
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:19
...А ещё больше, своей игрой за Спартак, влюбил в себя Ф.Ф.Черенков!!!
Любимец не только фанатоа Спартака, но и московских болельщиков, независимо от того, кто за какую команду болел, настоящий "виртуоз" на футбольном поле, игрой которого, восхищалась вся огромная и, когда-то, единая страна!
CPS
CPS
вчера в 12:17
Тренерским талантом тоже блеснул.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:15
Настоящего спартаковца с юбилеем.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
вчера в 12:13
Играл не плохо. Только закончил в Спартаке плохо.
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