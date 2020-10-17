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Роналду пообщался с подписчиками на русском языке

сегодня, 00:36

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Сейчас футболист находится на карантине.

Вчера португалец провёл трансляцию в инстаграме, в ходе которой пообщался с подписчиками. Кроме того, Роналду даже успел поговорить с фанатами на русском языке:

На здоровье. Как дела? Хорошо.

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memphis
memphis
сегодня в 06:42
Сразу видно лечится от Короны водкой, как научила бывшая
Барeт Гейл
Барeт Гейл
сегодня в 04:46
Водка. Балалайка.
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 04:44
Это гоблиновская озвучка.
Барeт Гейл
Барeт Гейл
сегодня в 04:36
—Иван Данко… Русский?
—Совэтскый.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:15
Не иначе, после Юве в великий Спартак собрался. Россию покорять...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:08
Забавно!!!
LOpp
LOpp
сегодня в 00:58
- как быстро выучить русский язык?
- надо заболеть короновирусом.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:50
Эй, Г1ус😂
Корошо😂
Раньше у нас работали вьетнамцы, они тоже по моему говорили: "карашо, цуть-цуть потом" и т.д.
😂 Прикольно слушать, когда так разговаривают
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:37
Интересно послушать, послушаем)
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