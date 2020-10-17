Роналду пообщался с подписчиками на русском языке

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Сейчас футболист находится на карантине.
Вчера португалец провёл трансляцию в инстаграме, в ходе которой пообщался с подписчиками. Кроме того, Роналду даже успел поговорить с фанатами на русском языке:
На здоровье. Как дела? Хорошо.
—Совэтскый.
—Совэтскый.
- надо заболеть короновирусом.
- надо заболеть короновирусом.
Корошо😂
Раньше у нас работали вьетнамцы, они тоже по моему говорили: "карашо, цуть-цуть потом" и т.д.
😂 Прикольно слушать, когда так разговаривают
Корошо😂
Раньше у нас работали вьетнамцы, они тоже по моему говорили: "карашо, цуть-цуть потом" и т.д.
😂 Прикольно слушать, когда так разговаривают