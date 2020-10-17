Роналду пообщался с подписчиками на русском языке

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сегодня, 00:36

Нападающий «Ювентуса» заразился коронавирусом. Сейчас футболист находится на карантине.

Вчера португалец провёл трансляцию в инстаграме, в ходе которой пообщался с подписчиками. Кроме того, Роналду даже успел поговорить с фанатами на русском языке: