Робиньо покинул «Сантос» спустя неделю после перехода

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17 октября 2020, 06:38

Экс-нападающий «Реала», «Милана» и «Манчестер Сити» Робиньо покинул «Сантос» спустя неделю после подписания контракта.

Как сообщает пресс-служба бразильского клуба, контракт с 36-летним футболистом был расторгнут по взаимному согласию сторон. Такое решение было принято для того, чтобы форвард сосредоточился на своей защите в итальянском суде по делу о групповом изнасиловании.

В ноябре 2017 года Робиньо был приговорён к девяти годам лишения свободы. Суд признал игрока и ещё пятерых человек виновными в групповом изнасиловании албанской девушки. Робиньо вины не признал и намерен обжаловать приговор. В настоящее время проходит рассмотрение апелляций со стороны обвиняемых.

Напомним, ежемесячная зарплата Робиньо по контракту с «Сантосом» должна была составить 271 доллар.