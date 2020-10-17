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Робиньо покинул «Сантос» спустя неделю после перехода

17 октября 2020, 06:38

Экс-нападающий «Реала», «Милана» и «Манчестер Сити» Робиньо покинул «Сантос» спустя неделю после подписания контракта.

Как сообщает пресс-служба бразильского клуба, контракт с 36-летним футболистом был расторгнут по взаимному согласию сторон. Такое решение было принято для того, чтобы форвард сосредоточился на своей защите в итальянском суде по делу о групповом изнасиловании.

В ноябре 2017 года Робиньо был приговорён к девяти годам лишения свободы. Суд признал игрока и ещё пятерых человек виновными в групповом изнасиловании албанской девушки. Робиньо вины не признал и намерен обжаловать приговор. В настоящее время проходит рассмотрение апелляций со стороны обвиняемых.

Напомним, ежемесячная зарплата Робиньо по контракту с «Сантосом» должна была составить 271 доллар.

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Все комментарии
Евгений Сербин
Евгений Сербин
17 октября в 14:36
а изнасилование было или очередная шурыгина?
Опасный хулиган
Опасный хулиган
17 октября в 11:04
шустрый парень
ЮЗИК
ЮЗИК
17 октября в 10:37
Хотел затеряться в Бразилии среди Сантосов и Робинь
kolpankolpan
kolpankolpan
17 октября в 10:11
Как игрок совершенно беспонтовый.Шелушится с мячом ,а толку для команды ноль.
Agamaga
Agamaga
17 октября в 10:05
Робинью просто на телефон снимал
Roger Young
Roger Young
17 октября в 09:41
понятно, выкинули из-за имиджевых потерь. Теперь будет без работы или уедет обратно в Китай.
particular
particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
17 октября в 09:24
Не менее категорически желаю здравствовать, уважаемый!
Вот так, под мишурой солидных движений, кроются простые человеческие потребности и слабости..:)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ particular (раскрыть)
17 октября в 09:22
Категорически приветствую! А маленькая официальная зарплата для небольшой суммы удержаний при судебном производстве.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
17 октября в 09:06
Сбитый летчик Робиньо.
Benazir
Benazir
17 октября в 07:56
Очуметь
Loko57
Loko57 ответ particular (раскрыть)
17 октября в 07:56
Других вариантов и нет, только если товарищ "не в себе".
particular
particular
17 октября в 07:52
Видимо, трудоустройство понадобилось для получения характеристики с последнего места работы и справки 2-НДФЛ для предстоящего суда..:))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 октября в 07:50
А о чем раньше думали?
Когда девушку перли и когда контракт подписывали. Походу, хотел суд ублажить свлей благотворительностью, а когда не проканало - расторг.
Мутная история, зря в нее Сантос влез...
Беспределов
Беспределов
17 октября в 07:38
полный беспредел
VAN ARM
VAN ARM
17 октября в 06:58
темное дело)) посмотрим чем закончится))
офигенный
офигенный
17 октября в 06:41
офигеть не срослось
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