«Рома» разочаровалась в Фонсеке

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18 октября 2020, 13:21

La Gazzetta dello Sport сообщает, что руководство «Ромы» разочаровалось в главном тренере .

Недавно наставник в интервью несколько раз подчеркнул, что римский клуб провел пассивную трансферную кампанию из-за отсутствия спортивного директора.

Данное интервью не было согласовано. Руководству не понравилось, что Фонсека открыто заявляет о проблемах внутри клуба.

Также есть вероятность, что «Рома» уволит Фонсеку, если в ближайших матчах команда не будет показывать результат.

Ранее ходили слухи о смене тренера в «Роме».