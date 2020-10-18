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«Рома» разочаровалась в Фонсеке

18 октября 2020, 13:21

La Gazzetta dello Sport сообщает, что руководство «Ромы» разочаровалось в главном тренере Паулу Фонсеке.

Недавно наставник в интервью несколько раз подчеркнул, что римский клуб провел пассивную трансферную кампанию из-за отсутствия спортивного директора.

Данное интервью не было согласовано. Руководству не понравилось, что Фонсека открыто заявляет о проблемах внутри клуба.

Также есть вероятность, что «Рома» уволит Фонсеку, если в ближайших матчах команда не будет показывать результат.

Ранее ходили слухи о смене тренера в «Роме».

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ЮЗИК
ЮЗИК
18 октября в 14:46
Виден конфликт двух сторон
ДАША Д
ДАША Д
18 октября в 13:57
Правду никто не любит.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 октября в 13:38
Попытка Паулу Фонсеке повлиять на трансферную компанию Ромы была расценена как несоблюдения субординации и попытки вынести мусор из избы, что может привести к увольнению тренера. Без работы Паулу мне кажется, точно не останется.
cska vperiod
cska vperiod
18 октября в 13:35
В том что в Роме нет спортивного директора никому не секрет.
Loko57
Loko57
18 октября в 13:32
Вряд ли он им это не говорил. Видимо это был последний способ повлиять. Но оказалось что только себя поставил под удар.
VAN ARM
VAN ARM
18 октября в 13:31
надо было подписку о неразглашении брать)))))))
shlomo
shlomo
18 октября в 13:23
Нужно было бы чуть пораньше думать об этом
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 октября в 13:23
Так всяко бывает...
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