Агент Сафонов: «Газизов считает деньги и не ворует из „Спартака“»

Агент Алексей Сафонов поделился мнением о работе генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.

Если Шамиля сравнить с тем же Измайловым, то Газизов мне более симпатичен. Он считает деньги и не ворует из клуба.

Если сравнивать с Цорном, то Томас просто называл суммы, а в клубе соглашались. Шамиль — ресурсосберегающая фигура, а Цорн — больше по принципу «гуляй, братва». Но дело в том, что ему эти суммы же как-то согласовывали. Поэтому, если кто-то привык сорить деньгами, найдётся и тот, кто их подберёт.

Что означают слова Газизова: «Я закрыл кормушку»? Может, Шамиль считает, что «Спартак» больше не будет покупать ненужных игроков (хотя их и так не надо покупать). С другой стороны, в «Спартаке», ещё со времен Асхабадзе и других, есть такая история: игрок продлевает контракт, а там сыплют какие-то неимоверные деньги агентам. Наверное, Газизов эту тему закрыл. Понятно, что когда платишь не свои деньги, у кого-то появляется желание к этому прилипнуть. Газизов показал, что он деньги «из ничего» себе не хочет брать, как его другие предшественники.