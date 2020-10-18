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Агент Сафонов: «Газизов считает деньги и не ворует из „Спартака“»

вчера, 20:58

Агент Алексей Сафонов поделился мнением о работе генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.

Если Шамиля сравнить с тем же Измайловым, то Газизов мне более симпатичен. Он считает деньги и не ворует из клуба.

Если сравнивать с Цорном, то Томас просто называл суммы, а в клубе соглашались. Шамиль — ресурсосберегающая фигура, а Цорн — больше по принципу «гуляй, братва». Но дело в том, что ему эти суммы же как-то согласовывали. Поэтому, если кто-то привык сорить деньгами, найдётся и тот, кто их подберёт.

Что означают слова Газизова: «Я закрыл кормушку»? Может, Шамиль считает, что «Спартак» больше не будет покупать ненужных игроков (хотя их и так не надо покупать). С другой стороны, в «Спартаке», ещё со времен Асхабадзе и других, есть такая история: игрок продлевает контракт, а там сыплют какие-то неимоверные деньги агентам. Наверное, Газизов эту тему закрыл. Понятно, что когда платишь не свои деньги, у кого-то появляется желание к этому прилипнуть. Газизов показал, что он деньги «из ничего» себе не хочет брать, как его другие предшественники.

Также недавно Сафонов заявил, что даже в страшном сне не видит «Спартак» чемпионом.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:08, ред.
Если весь этот мусор перетряхнуть, то можно сделать вывод о серьёзном пересмотре принципов финансирования, футбольных клубов. Бюджеты совершенно необоснованны, штаты раздуты. Столько лазеек для, воровства, особенно в гос клубах. Кто реально считает деньги в Газпроме РЖД и ВТБ? Никто. Контракты сильно завышены. Надо их регулировать пропорционально шкалоц налогов. Дохода наш футбол не даёт ни государству, ни владельцам, а деньги получают огоромнейшие. Это проблема нашего футбола.
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:43
Просто Газизов работает по другой схеме по отмывке федунского бабла, более гибкой, теневой, продуманной, башкирской.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 21:42
Просто газизов весь поток бабла направил себе в карман. Ну а че, зря в партак что ли пришел
Big krendel
Big krendel
вчера в 21:29
Скоро и этот войдет во вкус от халявных мазутных денег.
Faustello
Faustello
вчера в 21:23, ред.
Я бы на месте Федуна напрягся, если бы моего спорт Дира нахваливала бы агенты. Дойка только началась...)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:21
Похоже , Газизов обломал Сафонова. Тому и ничего не остается как объяснить почему так происходит .
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:15
Лапшу на уши пытается вешать.
shlomo
shlomo
вчера в 21:12
Тфу-тфу....еще не вечер...
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:08
Посмотрим что получится из этого)
протон1
протон1
вчера в 21:07
газизов как пашаев адвокат. кует ефремова не отходя от кассы?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:06
нимб что то незаметно)))))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:00
Пока ещё рано...
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