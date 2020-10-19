ГлавнаяНовости

Стефан: «„Краснодар“ стоит уважать не меньше, чем „Севилью“ и „Челси“»

вчера, 19:11
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар22:00 Не начался

Главный тренер «Ренна» Жульен Стефан порассуждал о сильных качествах «Краснодара» накануне матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Краснодар» — современная команда, которая смело работает с мячом, у них интенсивный прессинг при потере мяча, хорошо создают опасность в финальной трети поля.

Иногда «Краснодар» проявляет нестабильность, но эта хрупкость будет исправлена благодаря конкуренции.

Самый ли это удобный соперник в группе? Я считаю, что мы попали в сложную группу, соперники намного опытнее в еврокубках. «Краснодар» заслуживает не меньшего уважения, чем «Севилья» и «Челси».

Ранее стало известно, что матч пропустят главный тренер и два игрока краснодарской команды.

Все новости
Вингер «Ференцвароша»: «Гол на „Камп Ноу“ будет лучшим подарком»
Сегодня, 02:04 Комментарии0
Капитан «Ренна»: «Думал, что уже и не сыграю в Лиге чемпионов»
Сегодня, 01:41 Комментарии1
Тренер «Дженоа» оценил дебют Шомуродова в Серии А
Сегодня, 01:24 Комментарии2
Кьеллини: «„Ювентус“ обязан побеждать киевское „Динамо“»
Сегодня, 00:52 Комментарии2
Тренер «Ференцвароша»: «Мы должны показать свои сильные стороны в ЛЧ»
Сегодня, 00:34 Комментарии1
Индзаги: «„Лацио“ нужно сыграть агрессивно против дортмундской „Боруссии“»
Вчера, 23:50 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
pavkur
pavkur
вчера в 23:17
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    вчера в 22:02, ред.
    В матче с Ренном можно зацепится за одно очко
    СЫН ДЕДА
    СЫН ДЕДА
    вчера в 21:36
    Ренн не проиграл ни одного матча в этом сезоне. ПСЖ-2
    Smoke Some Weed
    Smoke Some Weed
    вчера в 21:13
    Жаль, Краснодар упал в игре в еврокубках, раньше была гроза Европы, нравилась их игра, в принципе щас у наших всех проблемы в еврокубках и качеством игры, так что удачи всем и всем побед !
    протон1
    протон1
    вчера в 21:09
    у челси сейчас нестабильная команда. 10 забивают 11 пропускают. так что краснадар лучше смотрится
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    вчера в 20:41
    так то тут со всеми можно играть
    Севилья, конечно еврокубковый монстр, но на старте сезона обычно не в форме ещё
    Челси обновился, молоден и нестабилен, хотя состав топ
    Ренн команда загадка, как и Краснодар
    Big krendel
    Big krendel
    вчера в 20:02
    Краснодару по силам обыграть Ренн.
    Juve14
    Juve14
    вчера в 19:54
    Очень сложная группа у быков, пожелаем удачи
    pomor45
    pomor45
    вчера в 19:42
    Уважать стоит - порассуждал Жульен Стефан вслух, а про себя отметил, что и отметелить тоже. Пожелаю Стефану неудачи.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 19:39
    Там шансы равные кому больше повезёт.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 19:32
    Думаю, что минимум на ничейку Быки наиграют...хотя есть потери, но играть есть кому..
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 19:28
    Ренн боится быков это уже хорошо.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 19:19
    4 очка с Реном будут успехом!
    Supremusnick
    Supremusnick
    вчера в 19:18
    У Ренна преимущество именно в командном движении.В Краснодаре пока хаотично всё.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 19:15
    Группа сложная, но с французами побороться за третье место быкам под силу.
    А там как знать, может и остальных ушатать можно будет...
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 19:13
    Быки могут увезти очки из Ренна)
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 19:12
    А в душе-то теплится надежда
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100