Стефан: «„Краснодар“ стоит уважать не меньше, чем „Севилью“ и „Челси“»

Главный тренер «Ренна» Жульен Стефан порассуждал о сильных качествах «Краснодара» накануне матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Краснодар» — современная команда, которая смело работает с мячом, у них интенсивный прессинг при потере мяча, хорошо создают опасность в финальной трети поля.
Иногда «Краснодар» проявляет нестабильность, но эта хрупкость будет исправлена благодаря конкуренции.
Самый ли это удобный соперник в группе? Я считаю, что мы попали в сложную группу, соперники намного опытнее в еврокубках. «Краснодар» заслуживает не меньшего уважения, чем «Севилья» и «Челси».
Ранее стало известно, что матч пропустят главный тренер и два игрока краснодарской команды.
Севилья, конечно еврокубковый монстр, но на старте сезона обычно не в форме ещё
Челси обновился, молоден и нестабилен, хотя состав топ
Ренн команда загадка, как и Краснодар
Севилья, конечно еврокубковый монстр, но на старте сезона обычно не в форме ещё
Челси обновился, молоден и нестабилен, хотя состав топ
Ренн команда загадка, как и Краснодар
А там как знать, может и остальных ушатать можно будет...
А там как знать, может и остальных ушатать можно будет...