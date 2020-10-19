Стефан: «„Краснодар“ стоит уважать не меньше, чем „Севилью“ и „Челси“»

Главный тренер «Ренна» порассуждал о сильных качествах «Краснодара» накануне матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Краснодар» — современная команда, которая смело работает с мячом, у них интенсивный прессинг при потере мяча, хорошо создают опасность в финальной трети поля.

Иногда «Краснодар» проявляет нестабильность, но эта хрупкость будет исправлена благодаря конкуренции.

Самый ли это удобный соперник в группе? Я считаю, что мы попали в сложную группу, соперники намного опытнее в еврокубках. «Краснодар» заслуживает не меньшего уважения, чем «Севилья» и «Челси».