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Клопп: «Будем ждать ван Дейка, как хорошая жена ждёт мужа из тюрьмы»

вчера, 17:28

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму защитника Вирджила ван Дейка, полученную в матче 5-го тура Английской Премьер-Лиги с «Эвертоном». У 29-летнего голландца диагностировано повреждение крестообразных связок колена.

Кое-что по травме уже ясно, он будет отсутствовать некоторое время. Честно говоря, мы не хотим устанавливать никаких временных рамок, потому что каждый игрок индивидуален, эти возможные временные рамки всегда расплывчаты, но Вирджил есть Вирджил, и мы не хотим устанавливать никаких временных рамок.

Но он будет отсутствовать довольно долго, вот в чем дело. Вот что мы знаем… Я ожидал этой новости почти сразу же после игры в субботу. В первый раз я увидел его только со скамейки запасных, а когда увидел его снова, то понял, что он будет отсутствовать очень долго.

Вирджил преодолеет это на 100 процентов, и сегодня уже первый день, если так можно сказать, выздоровления.

Игроки любят быть наедине, чтобы пережить такие моменты. Я достаточно давно в футболе и знаю об этом. Тоже получал травмы, в том числе, если не ошибаюсь, точно такую же, как у Вирджила, и после подобного ты не особо разговорчивый человек.

Но мы на связи, сопереживаем ему и полностью поддерживаем. Вирджил знает это. Будем ждать его, как хорошая жена ждёт мужа из тюрьмы, и будем делать всё, чтобы это время прошло для него как можно легче.

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Все комментарии
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 21:41
Все ждем возврашение Ван Дейка,но и без него Ливерпуль громил всех
alex074
alex074
вчера в 20:11
Клопп "не попал" с примером...
ДСА
ДСА
вчера в 19:12
Сравнение не очень удачное.
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
вчера в 18:55
А его лучшая форма это 7:2?)
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь
вчера в 18:54
Ну и аналогии в ливерпуле, не зря у них и ценности соответствующие, ахаха)
Juve14
Juve14
вчера в 18:39
Это он так намекнул дырке что дырка не дождется? )))
Legend 6
Legend 6
вчера в 18:08
Есть такая пословица: Сел в тюрьму - меняй жену!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:51
Не иначе с женами Кокорина и Мамаева консультировался. Сроки ожидания примерно сходятся.
beefs
beefs
вчера в 17:50
ну и сравнил....
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 17:50
Бумс. Неожиданно.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:38, ред.
Сравнение, которое "выдал" Ю.Клопп, на грани абсурда...
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
вчера в 17:33
Ван Дейку здоровья и возвращения к своей лучшей форме , неприятная травма .
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
вчера в 17:29
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