Клопп: «Будем ждать ван Дейка, как хорошая жена ждёт мужа из тюрьмы»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал травму защитника , полученную в матче 5-го тура Английской Премьер-Лиги с «Эвертоном». У 29-летнего голландца диагностировано повреждение крестообразных связок колена.

Кое-что по травме уже ясно, он будет отсутствовать некоторое время. Честно говоря, мы не хотим устанавливать никаких временных рамок, потому что каждый игрок индивидуален, эти возможные временные рамки всегда расплывчаты, но Вирджил есть Вирджил, и мы не хотим устанавливать никаких временных рамок.

Но он будет отсутствовать довольно долго, вот в чем дело. Вот что мы знаем… Я ожидал этой новости почти сразу же после игры в субботу. В первый раз я увидел его только со скамейки запасных, а когда увидел его снова, то понял, что он будет отсутствовать очень долго.

Вирджил преодолеет это на 100 процентов, и сегодня уже первый день, если так можно сказать, выздоровления.

Игроки любят быть наедине, чтобы пережить такие моменты. Я достаточно давно в футболе и знаю об этом. Тоже получал травмы, в том числе, если не ошибаюсь, точно такую же, как у Вирджила, и после подобного ты не особо разговорчивый человек.

Но мы на связи, сопереживаем ему и полностью поддерживаем. Вирджил знает это. Будем ждать его, как хорошая жена ждёт мужа из тюрьмы, и будем делать всё, чтобы это время прошло для него как можно легче.