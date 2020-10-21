Федун: «Поражение „Зенита“? Поговорим, когда „Спартак“ будет играть в ЛЧ»

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на поражение «Зенита» в матче с «Брюгге» (1:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Где я, а где «Зенит»? Когда «Спартак» будет играть в Лиге чемпионов, тогда и поговорим.
Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на поражение «Зенита» в матче с «Брюгге» (1:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Где я, а где «Зенит»? Когда «Спартак» будет играть в Лиге чемпионов, тогда и поговорим.
>А то,что у Зенита игроков по арендам на три команды наберётся тоже он виноват
Ну и кто чушь несёт?
Почитай, кого Зенит из основного состава отправил в аренду. Только Мамману. Остальных игроков либо втянули в основу(Круговой, Мостовой), либо продали(Эрнани, Терентьев).
>У Краснодара вчера по более с составом проблемы были
Какие именно? Мартынович и Классон? Сорокин лучше Мартыновича в воздухе, в Рубине его даже как форварда в защите использовали. А Сулейманова как не ставят в старт, так и в этот раз не поставили. Да и вообще коровы это изначально команда армянина, который от всех своих сотрудников требует универсализма. Позицию на поле не меняет разве что вратарь.
Кайо - изначально опорник, ныне центрдеф
Классон - изначально игрок середины поля, ныне левый форвард
Рамирес и Смольников вроде как играли ЛЗ и ПЗ (если не спутал их с Черновым и Петровым), хотя они, как и Скопинцев, крайние защитники
Вилена - был инсайдом, сейчас ушёл назад.
Для коров вообще нет незаменимых.
Если что, я за Спартак болею. И понимаю, что у каждого свои Кошице, Вардары, Осеры, Олимпикосы, Зюлте-Варегемы и прочие Хапоэли
>А то,что у Зенита игроков по арендам на три команды наберётся тоже он виноват
Ну и кто чушь несёт?
Почитай, кого Зенит из основного состава отправил в аренду. Только Мамману. Остальных игроков либо втянули в основу(Круговой, Мостовой), либо продали(Эрнани, Терентьев).
>У Краснодара вчера по более с составом проблемы были
Какие именно? Мартынович и Классон? Сорокин лучше Мартыновича в воздухе, в Рубине его даже как форварда в защите использовали. А Сулейманова как не ставят в старт, так и в этот раз не поставили. Да и вообще коровы это изначально команда армянина, который от всех своих сотрудников требует универсализма. Позицию на поле не меняет разве что вратарь.
Кайо - изначально опорник, ныне центрдеф
Классон - изначально игрок середины поля, ныне левый форвард
Рамирес и Смольников вроде как играли ЛЗ и ПЗ (если не спутал их с Черновым и Петровым), хотя они, как и Скопинцев, крайние защитники
Вилена - был инсайдом, сейчас ушёл назад.
Для коров вообще нет незаменимых.
Если что, я за Спартак болею. И понимаю, что у каждого свои Кошице, Вардары, Осеры, Олимпикосы, Зюлте-Варегемы и прочие Хапоэли
Посмотри кто играл за Спартак во времена "позора" в ЛЧ!!! Парням - Павленко, Данишевскому, Кудряшову и.т.д. было по 17-19 лет!!! У Спартака тогда после каждого удачного сезона пол команды уезжало в Европу, а кто уехал из Зенита?! Не считая Кузяева!))) Это вам не нынешний полумиллиардный состав Зенита, разве это не позор позоров?! За 7 лет второй раз попадаете в ЛЧ и видимо второй раз 4 место в группе!!!)))
Посмотри кто играл за Спартак во времена "позора" в ЛЧ!!! Парням - Павленко, Данишевскому, Кудряшову и.т.д. было по 17-19 лет!!! У Спартака тогда после каждого удачного сезона пол команды уезжало в Европу, а кто уехал из Зенита?! Не считая Кузяева!))) Это вам не нынешний полумиллиардный состав Зенита, разве это не позор позоров?! За 7 лет второй раз попадаете в ЛЧ и видимо второй раз 4 место в группе!!!)))
огромный по российским меркам бюджет клуба с высокими зарплатами для игроков, постоянная реклама в СМИ в России и за рубежом, дотации Газпрома УЕФА за рекламу и, главное, искусственные попытки "забить" соперников, как на поле, так и по линии футбольной бюрократии.
Федун- опытный царедворец, и правду сказать не может, и глупости лепить не хочет.
огромный по российским меркам бюджет клуба с высокими зарплатами для игроков, постоянная реклама в СМИ в России и за рубежом, дотации Газпрома УЕФА за рекламу и, главное, искусственные попытки "забить" соперников, как на поле, так и по линии футбольной бюрократии.
Федун- опытный царедворец, и правду сказать не может, и глупости лепить не хочет.
Это любой врач подтвердит
Это любой врач подтвердит