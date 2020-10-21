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Федун: «Поражение „Зенита“? Поговорим, когда „Спартак“ будет играть в ЛЧ»

21 октября 2020, 03:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на поражение «Зенита» в матче с «Брюгге» (1:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Где я, а где «Зенит»? Когда «Спартак» будет играть в Лиге чемпионов, тогда и поговорим.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
вчера в 22:20
Вы в какой-то своей,красно-белой,реальности живёте.....И я не болею за Зенит если что,за Локо я....
Bastardo
Bastardo
вчера в 03:35
Как раз таки это ты не понимаешь суть. Травмы и дисквалификации неизбежны, но это не вина лимита, но нужно понимать, что сейчас была обычная для лимита ситуация. Один лег травмировался, один выбыл с карточкой - и вот у тебя только шесть легионеров. А если третий добавится, то лимит на легионеров будет как в АФК-чемпионатах. Об этом все летом говорили, но тебя как-то миновало. При этом смотрю я на составы других команд - у Брюгге 11 легионеров в заявке, в основе 4 бельгийца. У Барселоны всего несколько испанцев. При этом сборные Испании и Бельгии - мечта для болельщиков ногосбродной Стасика. Захочешь напомнить мне о ЧМ-18 с испанцами, напомн и о евро-08, ЧМ-10, евро-12
>А то,что у Зенита игроков по арендам на три команды наберётся тоже он виноват
Ну и кто чушь несёт?
Почитай, кого Зенит из основного состава отправил в аренду. Только Мамману. Остальных игроков либо втянули в основу(Круговой, Мостовой), либо продали(Эрнани, Терентьев).
>У Краснодара вчера по более с составом проблемы были
Какие именно? Мартынович и Классон? Сорокин лучше Мартыновича в воздухе, в Рубине его даже как форварда в защите использовали. А Сулейманова как не ставят в старт, так и в этот раз не поставили. Да и вообще коровы это изначально команда армянина, который от всех своих сотрудников требует универсализма. Позицию на поле не меняет разве что вратарь.
Кайо - изначально опорник, ныне центрдеф
Классон - изначально игрок середины поля, ныне левый форвард
Рамирес и Смольников вроде как играли ЛЗ и ПЗ (если не спутал их с Черновым и Петровым), хотя они, как и Скопинцев, крайние защитники
Вилена - был инсайдом, сейчас ушёл назад.
Для коров вообще нет незаменимых.
Если что, я за Спартак болею. И понимаю, что у каждого свои Кошице, Вардары, Осеры, Олимпикосы, Зюлте-Варегемы и прочие Хапоэли
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
вчера в 02:27, ред.
Ты, грубо говоря, сравнил "Оку" с иномаркой!)
Посмотри кто играл за Спартак во времена "позора" в ЛЧ!!! Парням - Павленко, Данишевскому, Кудряшову и.т.д. было по 17-19 лет!!! У Спартака тогда после каждого удачного сезона пол команды уезжало в Европу, а кто уехал из Зенита?! Не считая Кузяева!))) Это вам не нынешний полумиллиардный состав Зенита, разве это не позор позоров?! За 7 лет второй раз попадаете в ЛЧ и видимо второй раз 4 место в группе!!!)))
112910415
112910415
21 октября в 18:30
это умно, молодец
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Baggio R. (раскрыть)
21 октября в 16:33
Было такое со Спартаком когда-то....,но и таких постоянных позоров как у красно-белых ни у кого не было
Добряк
Добряк
21 октября в 15:41, ред.
Вопросы от Федуна за 300: Где я? Где Зенит? Почему Спартак не снял с чемпионата? Когда отдам клуб болельщикам?...
RIR68
RIR68
21 октября в 12:23
сказал Федун, открывая шампанское!!!
Супервайзер
Супервайзер
21 октября в 11:59
Журналюга, задавший этот вопрос Федуну, рассчитывал получить ответ, который на устах у каждого трезвого ( или даже в меру пьяного))) любителя футбола- поражение Зенита от такой команды, как Брюгге, является результатом наикомфортнейших условий, созданных для нацпроекта в РПЛ: более, чем благосклонное судейство, в том числе с использованием VAR,
огромный по российским меркам бюджет клуба с высокими зарплатами для игроков, постоянная реклама в СМИ в России и за рубежом, дотации Газпрома УЕФА за рекламу и, главное, искусственные попытки "забить" соперников, как на поле, так и по линии футбольной бюрократии.
Федун- опытный царедворец, и правду сказать не может, и глупости лепить не хочет.
Baggio R.
Baggio R. ответ Владимир Немченков (раскрыть)
21 октября в 11:47
Турнир ЛЧ разыгрывается с сезона 92/93, а описываемые события имели место в 1995 году. Чемпионы Англии, Норвегии и Польши - чемпионы стран-карликов? Ну-ну) Так кому учить матчасть?
oFANATo
oFANATo
21 октября в 10:18
Федуну тогда придется поставить своего человека в президенты РФС вместо питерского Дюкова, который запретил организовать свой фарм клуб Химки, по образу фарм клуба бомжей Сочи.
ALEX26659
ALEX26659 ответ Владимир Немченков (раскрыть)
21 октября в 10:10
чемпион англии тоже карлик?
kastites
kastites
21 октября в 10:00
Сумасшедший человек
Это любой врач подтвердит
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ Baggio R. (раскрыть)
21 октября в 09:56
Юноша,учите матчасть,никогда Спартак не выигрывал 6матчей в лиге чемпионов,в кубке чемпионов-да,но это совсем другой формат,там даже выступали чемпионы стран-карликов...
Baggio R.
Baggio R. ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
21 октября в 09:49
А ещё Спартак как-то раз показал 100-процентный результат, выиграв все матчи группового этапа ЛЧ. А Зенит тогда обитал в пердиве)
Ген Геныч
Ген Геныч
21 октября в 08:45
Не,ну у меня вопрос тому журналисту,который задавал этот вопрос!!!!!!!!!!!!!А при чем тут Федун вообще?!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
21 октября в 08:27
Тоже интересно,зачем этот вопрос Федуну задавать....с одной стороны,Федун ответил максимально тактично и правильно,а с другой,давайте будет честны,Спартак там неоднократно играл и зачастую позор был гораздо более запоминающимся....
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Bastardo (раскрыть)
21 октября в 08:24
Это ж надо такую чушь написать....на что уж я ненавижу лимит,но это он что-ли в травмах Малкома и Сантоса виноват????А то,что у Зенита игроков по арендам на три команды наберётся тоже он виноват???У Краснодара вчера по более с составом проблемы были,однако они как мужики отстояли,а Зенит....ну это Зенит,скоро-скоро 1/2 ЛЧ....
Армейская душа
Армейская душа
21 октября в 08:14
Хорошее слово - "когда"
cska vperiod
cska vperiod
21 октября в 06:24
Федун удовлетворён вчерашним позором, хотя он человек привыкший к таким позорам.
d_fincher
d_fincher
21 октября в 06:02
Достойно. Стоит вспомнить, что несет Медведев в каждом интервью - и стыдно за Зенит.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
21 октября в 05:36
Это будет не скоро!
Bastardo
Bastardo
21 октября в 04:44
Лимит на легионеров в деле. Мальком травмирован, Сантос пропускает матч. В итоге Зенит вынужден играть по РПЛовскому лимиту в ЛЧ. Логично, что им сложно побеждать. И у всех российских команд эта беда, будь то Спартак и Зенит. Потому сложно злорадствовать, ибо не факт что у Спартака такого не будет через год.
ABir
ABir
21 октября в 04:14
В отличие о Червяченко, который комментирует все, часто не впопад, Федун очень грамотно и корректно ответил
Иван Тасминский
Иван Тасминский
21 октября в 03:36
Впервые чел сказал что-то стоящие, только вряд ли когда-нибудь об этом поговорим.
dalex83
dalex83 ответ Loko57 (раскрыть)
21 октября в 03:14
Вангую вопрос от Дзюбы был
Loko57
Loko57
21 октября в 03:10
Какой дурак задал ему этот вопрос. Правильно ответил.
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