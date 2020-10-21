Федун: «Поражение „Зенита“? Поговорим, когда „Спартак“ будет играть в ЛЧ»

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«Зенит» будет в плей-офф Лиги чемпионов. Помогут срочные трансферы и новый подход Почему не получается – знаете. А «Соккер.ру» концентрируется на том, что можно

Антисборная 11-го тура: Грулёв сломал соперника, Мелкадзе не реализовал моменты, Вилков нарушил протокол ВАР Никто не укроется от всевидящего ока «Соккер.ру».

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