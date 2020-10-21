Куман: «Если Месси продолжит играть так, как сегодня, претензий не будет»

Главный тренер «Барселоны» после победы над «Ференцварошем» (5:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов оценил выступление капитана «сине-гранатовых» . Аргентинец реализовал пенальти и отметился голевым пасом.

Если Месси продолжит играть так, как сегодня, у меня не будет претензий к Лео. Он проделал большую работу, реализовал пенальти. Но даже если он не забивает, а выдаёт 2-3 голевые передачи, мы не можем просить его о большем.