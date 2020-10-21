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Куман: «Если Месси продолжит играть так, как сегодня, претензий не будет»

сегодня, 05:07
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман после победы над «Ференцварошем» (5:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов оценил выступление капитана «сине-гранатовых» Лионеля Месси. Аргентинец реализовал пенальти и отметился голевым пасом.

Если Месси продолжит играть так, как сегодня, у меня не будет претензий к Лео. Он проделал большую работу, реализовал пенальти. Но даже если он не забивает, а выдаёт 2-3 голевые передачи, мы не можем просить его о большем.

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Все комментарии
League1
League1
сегодня в 07:56
Будем честны: "великие" Ференцварошы - это и есть клиенты "великого" пенанделя-осасунщика.
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответ NGYRZ (раскрыть)
сегодня в 07:50
То ли дело стабильно шлифовальный сливочный балет 😆
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 07:48
Слушайте хейтеры что умный тренер говорит. Месси даже пешком полезен 😀
ermak6848
ermak6848
сегодня в 07:24
Возраст скоро даст о себе знать...Вечного ничего не бывает в этом Мире..
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 07:05
Если Месси продолжит играть так, как сегодня, у меня не будет претензий к Лео.
___________

Кумана кидает из крайности в крайность. То шлифует как шлифовали до него, то даже осмеливается выразить мнение о претензиях к Месси.

Что происходит в этом актерском клубе?!
Aris
Aris
сегодня в 06:46
Невежество Кумана так и прет! Он считает Месси роботом!? Он, прежде всего, человек. И оскорбления, нанесенные ему, не пройдут. Ему не нужно зарабатывать себе ни имидж, ни статистику.... На протяжение стольких лет он тащил и тащит клуб и тут такое .......
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:18, ред.
Ференцвароши будут редко попадаться.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:38
Месси хуже играть не может.
112910415
112910415
сегодня в 05:30
вот странноватая формулировка ... или перевод
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:27
Может даже его простят
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:20
Куман дал понять, что у него есть претензии к гному.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 05:20
Если каждый раз будете играть дома с Ференцварошем Месси будет так играть в каждом матче)
ОПС
ОПС
сегодня в 05:17
Тренеру, наверное виднее.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 05:16
Раз на раз не приходится....
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