Обляков: «Все игры в Лиге Европы будут непростыми»

Полузащитник ЦСКА рассуждает о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом».

Я не думаю, что группа слабее, чем в прошлом году. Она равная, надо выходить на каждый матч и побеждать.

Я не считаю себя одним из лидеров ЦСКА . Лидеры у нас игроки, которые постарше — Акинфеев, Дзагоев, Васин. Мы еще молодые, но с опытом все придет.

«Вольфсберг» — аутсайдер нашей группы? Не могу сказать, что в нашей группе есть аутсайдеры. Все игры будут непростыми. Нам ко всем соперникам надо относится уважительно и стараться победить.