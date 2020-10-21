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Обляков: «Все игры в Лиге Европы будут непростыми»

сегодня, 19:56
ВольфсбергЛоготип футбольный клуб Вольфсберг-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 22:00 Не начался

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассуждает о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом».

Я не думаю, что группа слабее, чем в прошлом году. Она равная, надо выходить на каждый матч и побеждать.

Я не считаю себя одним из лидеров ЦСКА. Лидеры у нас игроки, которые постарше — Акинфеев, Дзагоев, Васин. Мы еще молодые, но с опытом все придет.

«Вольфсберг» — аутсайдер нашей группы? Не могу сказать, что в нашей группе есть аутсайдеры. Все игры будут непростыми. Нам ко всем соперникам надо относится уважительно и стараться победить.

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Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 20:44
Без тебя справятся
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:15
Надо просто первую игру выиграть.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:01
Оторвал солому от сердца и подстелил)...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:59
Вы справитесь!
Big krendel
Big krendel
сегодня в 19:59
Для российских команд любой европейский турнир непростой.
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