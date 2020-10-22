Юран был представлен игрокам клуба «СКА-Хабаровск»

Пресс-служба «СКА-Хабаровск» сообщает, что новый главный тренер команды Сергей Юран познакомился с игроками и поприсутствовал на первом общекомандном собрании.
«Сегодня на стадионе прошло общекомандное собрание, на котором Сергея Юрана представили „армейцам“. С командой наставника познакомили Председатель Попечительского совета „СКА-Хабаровска“ Александр Шкурин и генеральный директор клуба Алексей Кандалинцев», — сообщает пресс-служба клуба.
Сегодня на стадионе прошло общекомандное собрание, на котором Сергея Юрана представили армейцам. С командой наставника познакомили Председатель Попечительского совета ФК «СКА-Хабаровск» Александр Шкурин и генеральный директор клуба Алексей Кандалинцев. pic.twitter.com/ND49nnxoe1— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) October 22, 2020