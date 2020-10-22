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Юран был представлен игрокам клуба «СКА-Хабаровск»

сегодня, 13:10

Пресс-служба «СКА-Хабаровск» сообщает, что новый главный тренер команды Сергей Юран познакомился с игроками и поприсутствовал на первом общекомандном собрании.

«Сегодня на стадионе прошло общекомандное собрание, на котором Сергея Юрана представили „армейцам“. С командой наставника познакомили Председатель Попечительского совета „СКА-Хабаровска“ Александр Шкурин и генеральный директор клуба Алексей Кандалинцев», — сообщает пресс-служба клуба.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 13:33
Желаем удачи и исполнения всех желаний
David Young
David Young
сегодня в 13:11
Интересно, сможет ли он достойно тренировать СКА-Хабаровск.
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