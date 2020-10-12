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Массажист Кокорина: «Я жил на 20 тысяч рублей в месяц. Мне было трудно»

12 октября 2020, 12:41

Сергей Колесников, массажист форварда «Спартака» Александра Кокорина, рассказал об уходе из «Зенита».

Сначала продлили контракт — сказали, что на два года, а потом вдруг раз — вы знаете, все же на один. «Кокорин уходит — что мы вас будем держать так долго». Меня это обидело. Но самое главное, что Саша попросил поехать с ним в «Спартак» — я не мог ему отказать.

Когда мне было трудно, я жил на пенсию, а что это — 20 тысяч, он мне очень здорово помог. Я Саше не говорил, сколько мне надо платить — он сам все решил и решил настолько для меня положительно, что, когда он попросил — почему я ему отказать должен.

Он меня сразу позвал? Сразу. Сказал: «Анатольич, у меня контракт 3+1, вот и думай».

В «Спартаке» я занимаюсь только Кокориным? Да. Ну, еще помогаю Соболеву, иногда Урунову, Селихов ко мне походит. Ларссону сделал массаж один раз, он теперь говорит про меня: magic hands.

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Все комментарии
Narum Narum
Narum Narum
12 октября в 20:38
кто на что горазд
Lucky luciano
Lucky luciano
12 октября в 17:27
    Lucky luciano
    Lucky luciano
    12 октября в 17:25
    пол страны так живет и ничего
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    12 октября в 15:49
    тут столько любителей считать чужие деньги...20тыс много? откуда вы знаете, вдруг у него больная жена на попечении, или внукам помогает. Кто знает у кого какая ситуация в семье, но хаять огульно - это на ура, по клавиатуре настучать ума не надо много же ) 20тыс в месяц это крохи. Для кормильца семьи.
    leopit
    leopit
    12 октября в 15:48
      порт
      порт
      12 октября в 14:35
      Скинь номер карты, я пожертвую пару штук.
      Legend 6
      Legend 6
      12 октября в 14:30
      В Зените Дзюба всем массаж делает, но больше всех любит Азмуна
      VAN ARM
      VAN ARM
      12 октября в 14:26
      остаётся только пожалеть)))))))))
      galem72
      galem72
      12 октября в 14:17
      "...а что это — 20 тысяч..."

      Не надо нам тут лодочку раскачивать. Это плешивое вставание с колен. Тут нужно отнестись с пониманием, потому что мы отдельная цивилизация и штучный товар!
      Вот если платили бы у нас не 20т.р., а все 50т.р., то сразу бы к нам враг Западаный понабежал, счастье наше грабить. А так, у нас всё спокойно и стабильно.
      Loko57
      Loko57
      12 октября в 14:09
      Какой ужас!!! - пенсия 20000 р, а зарплату 15000 р. он не хочет. Уж молчали бы...
      311
      311
      12 октября в 14:02
      Пока что приходится массировать только задницу, так как видно его только на лавке!)
      eleven LC
      eleven LC
      12 октября в 13:43
      20 тысяч в месяц это очень мало но в России есть пенсии и 9300 например и такую минималку получают миллионы пенсионеров и о 20 тыщах могут только мечтать
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ LOpp (раскрыть)
      12 октября в 13:41
      Довели Украину до нищеты 70% 20 тысяч и меньше это беда. Ещё бы уточнил это в какой валюте в российских рублях или в вашей местной валюте?
      Клоун Зеленский рулит!
      Big krendel
      Big krendel
      12 октября в 13:39
      У многих пенсия гораздо меньше 20 и не ноют.
      BDA8181
      BDA8181
      12 октября в 13:35
        офигенный
        офигенный
        12 октября в 13:26
        офигеть спасение
        Footbolista
        Footbolista ответ LOpp (раскрыть)
        12 октября в 13:25
        Получают 20...остальное зарабатывают)...
        stavr74
        stavr74
        12 октября в 13:23
        что же ты за профессиональный массажист , который жил на пенсию в 20 т р
        хорошие массажисты на вес золота и зарабатывают очень достойно.
        либо частным образом либо в клиниках.
        pomor45
        pomor45
        12 октября в 13:18
        Он как бы оправдывается, а к чему это? Переход со своим подопечным не требует никаких объяснений и оправданий, тем более таких нелепых, как тяжесть жизни на 20 тысяч в месяц, которую испытывают половина населения России, в т.ч. и поклонников Кокорина.
        Caniggia
        Caniggia
        12 октября в 13:11
        О пресвятой мученик Колесников! Испытал на себе всю жуть 20-ти тысяч рублей в месяц, как более половины населения России.
        Faustello
        Faustello
        12 октября в 13:02
        Мученник, на 20 тыс пару дней пожил!!! Святой Кокорий после этих испытаний в рай забрал.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        12 октября в 12:53
        Какая же ценовая прлпасть между зарплатами. Одни получают 20 тысяч, зачастую и меньше. И в рублях.
        Другие сотни тысяч, и в валюте.
        И те и другие впахивают, причем первые тяжелее. И не ездят по заграницам, и у них нет личных массажистов.
        Вот в чем разница? Один выучился на токаря или металлурга, а другой по мячу иногда попадать. А разница как небо и земля...
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        12 октября в 12:48
        Массажист Кокорина: "А я знаю где Денисов."
        КЭТиК
        КЭТиК
        12 октября в 12:44
        В общем неплохо устроился.
        shlomo
        shlomo
        12 октября в 12:43
        Ну вот и поплакался....:))))
        LOpp
        LOpp
        12 октября в 12:43
        70% населения страны получают 20 тысяч или меньше
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