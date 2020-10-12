Массажист Кокорина: «Я жил на 20 тысяч рублей в месяц. Мне было трудно»

Сергей Колесников, массажист форварда «Спартака» , рассказал об уходе из «Зенита».

Сначала продлили контракт — сказали, что на два года, а потом вдруг раз — вы знаете, все же на один. «Кокорин уходит — что мы вас будем держать так долго». Меня это обидело. Но самое главное, что Саша попросил поехать с ним в «Спартак» — я не мог ему отказать.

Когда мне было трудно, я жил на пенсию, а что это — 20 тысяч, он мне очень здорово помог. Я Саше не говорил, сколько мне надо платить — он сам все решил и решил настолько для меня положительно, что, когда он попросил — почему я ему отказать должен.

Он меня сразу позвал? Сразу. Сказал: «Анатольич, у меня контракт 3+1, вот и думай».

В «Спартаке» я занимаюсь только Кокориным? Да. Ну, еще помогаю Соболеву, иногда Урунову, Селихов ко мне походит. Ларссону сделал массаж один раз, он теперь говорит про меня: magic hands.