Азар подешевел на 90 млн евро с момента перехода в «Реал»

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12 октября 2020, 14:52

Авторитетный портал Transfermarkt привел любопытную статистику.

Стоимость полузащитника значительно снизилась (по версии источника) с момента перехода из «Челси» в «Реал».

Летом 2019 года хавбек стоил 150 миллионов евро, теперь же его стоимость составляет 60 млн евро. Недавно Азар получил уже 7-е повреждение в футболке мадридского клуба.