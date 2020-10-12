Азар подешевел на 90 млн евро с момента перехода в «Реал»

Авторитетный портал Transfermarkt привел любопытную статистику.
Стоимость полузащитника Эдена Азара значительно снизилась (по версии источника) с момента перехода из «Челси» в «Реал».
Летом 2019 года хавбек стоил 150 миллионов евро, теперь же его стоимость составляет 60 млн евро. Недавно Азар получил уже 7-е повреждение в футболке мадридского клуба.
Лидер в команде "Челси"... 2-х кратный чемпион Англии, победитель: Кубка Англии, Кубка Футбольной лиги, Лиги Европы УЕФА...
И это всё, играя за Челси, будучи на "первых ролях" в команде...
Возможно, поторопился Азар, покидая Челси, уходя в Реал...?
И это не единичный случай, когда футболист мирового уровня, играя за команду, будучи её лидером или на первых ролях в команде, покидая её, в новой команде "растворяется" и играет в команде второстепенную роль, или вообще не играет, просиживая свои "футбольные годы" на скамейке запасных или залечивая травмы, которых не было в его предыдущей команде... Так стоит ли переходить из одной топ-команды в другую топ-команды, не зная, как у тебя всё сложится в новой команде... Тем более, что ты лидер команды, обожаемый фанатами этой команды...
Лидер в команде "Челси"... 2-х кратный чемпион Англии, победитель: Кубка Англии, Кубка Футбольной лиги, Лиги Европы УЕФА...
И это всё, играя за Челси, будучи на "первых ролях" в команде...
Возможно, поторопился Азар, покидая Челси, уходя в Реал...?
И это не единичный случай, когда футболист мирового уровня, играя за команду, будучи её лидером или на первых ролях в команде, покидая её, в новой команде "растворяется" и играет в команде второстепенную роль, или вообще не играет, просиживая свои "футбольные годы" на скамейке запасных или залечивая травмы, которых не было в его предыдущей команде... Так стоит ли переходить из одной топ-команды в другую топ-команды, не зная, как у тебя всё сложится в новой команде... Тем более, что ты лидер команды, обожаемый фанатами этой команды...