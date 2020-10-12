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Азар подешевел на 90 млн евро с момента перехода в «Реал»

12 октября 2020, 14:52

Авторитетный портал Transfermarkt привел любопытную статистику.

Стоимость полузащитника Эдена Азара значительно снизилась (по версии источника) с момента перехода из «Челси» в «Реал».

Летом 2019 года хавбек стоил 150 миллионов евро, теперь же его стоимость составляет 60 млн евро. Недавно Азар получил уже 7-е повреждение в футболке мадридского клуба.

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Все комментарии
Narum Narum
Narum Narum
12 октября в 20:36
просто пузырь лопнул и реальная цена
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
12 октября в 19:44
Тот случай когда футболист - зажравшийся толстяк, отсюда и травмы и неудачи. Противоположный пример не зажравшийся , тоже кстати бкльгиец, Лукаку. Того обвиняли в лишнем весе и недостаточной самоотдаче, на что он своей работой и старанием свой класс заказал кучей забитых мячей и в целом полезной игрой. А Азар походу очередной гольфист, только валийский поиграл пару сезонов, а этот сразу на все положил..
Имхо
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ Juve14 (раскрыть)
12 октября в 18:47
От Бэйла толку гораздо больше было
Шатаут
Шатаут
12 октября в 18:28
60 лямов??... Да он подорожал...
Ozabot
Ozabot
12 октября в 18:25
Жаль. У Кака в свое время тоже так в «Реале» не пошло. Травмы, неудачи. Хотя, он все же проявлял себя в отдельных матчах.
Q-J-G
Q-J-G
12 октября в 17:30
Тот случай, когда " От добра добра не ищут".....

Лидер в команде "Челси"... 2-х кратный чемпион Англии, победитель: Кубка Англии, Кубка Футбольной лиги, Лиги Европы УЕФА...
И это всё, играя за Челси, будучи на "первых ролях" в команде...

Возможно, поторопился Азар, покидая Челси, уходя в Реал...?

И это не единичный случай, когда футболист мирового уровня, играя за команду, будучи её лидером или на первых ролях в команде, покидая её, в новой команде "растворяется" и играет в команде второстепенную роль, или вообще не играет, просиживая свои "футбольные годы" на скамейке запасных или залечивая травмы, которых не было в его предыдущей команде... Так стоит ли переходить из одной топ-команды в другую топ-команды, не зная, как у тебя всё сложится в новой команде... Тем более, что ты лидер команды, обожаемый фанатами этой команды...
3ton
3ton
12 октября в 17:13
Это ещё было сразу понятно , что не потянет он высокие требования
Это не в двором чемпионате мяч пинать ради АПЛ , тут замашки на все титулы
Сломался сразу
Слабачок
Leha-ha50
Leha-ha50
12 октября в 17:10
Не слабенько так Челси наварился!!! Вовремя продали.
Igo0rek
Igo0rek ответ Ruslan3132 (раскрыть)
12 октября в 17:10
Вудгейт даже при переходе в Реал, был уже травмирован. На что вообще сливочные рассчитывали подписывая его xD
заDOOMчивый
заDOOMчивый
12 октября в 16:59
    Шишанутый
    Шишанутый
    12 октября в 16:55
    Сдулся Азар, пора его выставлять на базар.
    Juve14
    Juve14
    12 октября в 16:50
    Ожидание - преемник Роналду
    Реальность - преемник Бэйла
    vastudio
    vastudio ответ ДАША Д (раскрыть)
    12 октября в 16:40
    Правильней-глупый уход из Челси! Обраточка от кармы)
    vastudio
    vastudio
    12 октября в 16:39
    Беру! Заверните 2 Азара!
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Ruslan3132 (раскрыть)
    12 октября в 16:36
    Я думаю Азар снизил к себе требования,касаемо тренировочного процесса.Не бывает у человека не склонного к травмам столько повреждений за такой короткий срок.
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    12 октября в 15:43
    Этот год определяющий для Азара...Будет ли он этаким Джонатаном Вудгейтом для Реала(болельщики Реала поймут) или станет повторением Куртуа (воскрешение во 2 сезоне после полного провала в 1)
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    12 октября в 15:39
    Продавать его всё равном не собираются, нужен результат... Надежда ещё есть, но шансы стремятся к нулю
    STVA 1
    STVA 1
    12 октября в 15:34
    Он и не играл ещё толком)
    ДАША Д
    ДАША Д
    12 октября в 15:32
    Неудачная покупка Реала.
    dimagas2
    dimagas2
    12 октября в 15:27
    После этого сезона, если ничего не изменитя, его скорее всего сплавят.
    Faustello
    Faustello
    12 октября в 15:21
    Вот это девальвация)))
    drug01
    drug01
    12 октября в 15:04
    Значит так играет
    BDA8181
    BDA8181
    12 октября в 15:03
      mihaluch
      mihaluch
      12 октября в 14:55
      Был не дифективный а стал...
      ошалевший
      ошалевший
      12 октября в 14:53
      это закат,ладно было года 23,а так понятно что сдаёт
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