Семак: «Нас ждёт непростой матч с „Рубином“»

Главный тренер «Зенита» рассуждает о предстоящем матче 12-го тура РПЛ с «Рубином».

Важно быстрее сыграть следующую игру. Сейчас задача восстановиться и хорошо подготовиться, несмотря на неприятный результат в первом туре Лиги чемпионов.

По Малкому пока дополнительной информации нет. Он не работает в общей группе и с «Рубином» не сыграет. Ждем возможности, чтобы обследовать его дополнительно. Жирков будет заниматься индивидуально, а мы будем смотреть за его состоянием.

Чем опасен «Рубин»? Достаточно молодая команда, очень сбалансированная. Хорошо смотрится и по очень многим показателям находится вверху. В том числе, если брать качество игры и многие другие факторы. Интересная команда, хороший соперник. Поэтому нас ждет непростой матч.