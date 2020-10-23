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Семак: «Нас ждёт непростой матч с „Рубином“»

сегодня, 13:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинЗавтра в 16:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассуждает о предстоящем матче 12-го тура РПЛ с «Рубином».

Важно быстрее сыграть следующую игру. Сейчас задача восстановиться и хорошо подготовиться, несмотря на неприятный результат в первом туре Лиги чемпионов.

По Малкому пока дополнительной информации нет. Он не работает в общей группе и с «Рубином» не сыграет. Ждем возможности, чтобы обследовать его дополнительно. Жирков будет заниматься индивидуально, а мы будем смотреть за его состоянием.

Чем опасен «Рубин»? Достаточно молодая команда, очень сбалансированная. Хорошо смотрится и по очень многим показателям находится вверху. В том числе, если брать качество игры и многие другие факторы. Интересная команда, хороший соперник. Поэтому нас ждет непростой матч.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 13:22
Открытым текстом, не "шифруясь")
Footbolista
Footbolista ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 13:12
Так это и заявление для судей)...давайте мол помогайте...нам трудно сейчас...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:07
Это точно, главное, чтобы Вам судьи не помогали)
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