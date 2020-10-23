Геркус: «Что-то нехорошее происходит с нашим футболом»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.
Очевидно, что такой странный провал, случающийся синхронно второй год, должен иметь какую-то системную причину, а не совокупность случайных факторов.
Что-то нехорошее происходит с нашим футболом. Нужно спокойно, без истерик, без злорадства разобраться. Поставить диагноз, потом лечить.
Напомним, что «Динамо» и «Ростов» уже вылетели из Лиги Европы, а «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА не смогли победить в стартовых турах европейской кампании.
Не случайность, а закономерность
Не случайность, а закономерность
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что тут разбираться? Зенит расформировать - деньги направить на развитие детского спорта, спартак отправить в ФНЛ для очищения!!!
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что тут разбираться? Зенит расформировать - деньги направить на развитие детского спорта, спартак отправить в ФНЛ для очищения!!!
а) гос. участии в клубах и использовании их для освоения региональных бюджетов, при том что эти клубы играют в херовый футбол и никому даром не сдались (на трибунах по 500 человек, тамбов играет в саранске и проч и проч). Футбол на Западе -- это большой бизнес, а бизнес при нормальной демократии и здоровом капитализме обречен на развитие. У кого бизнес-модель лучше -- тот и успешнее.
б) РФС вообще плевать на происходящее, везде рука руку моет
в таких условиях деградация неизбежна, зарплаты и тренеры вторичны)
а) гос. участии в клубах и использовании их для освоения региональных бюджетов, при том что эти клубы играют в херовый футбол и никому даром не сдались (на трибунах по 500 человек, тамбов играет в саранске и проч и проч). Футбол на Западе -- это большой бизнес, а бизнес при нормальной демократии и здоровом капитализме обречен на развитие. У кого бизнес-модель лучше -- тот и успешнее.
б) РФС вообще плевать на происходящее, везде рука руку моет
в таких условиях деградация неизбежна, зарплаты и тренеры вторичны)