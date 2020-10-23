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Геркус: «Что-то нехорошее происходит с нашим футболом»

сегодня, 11:05

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.

Очевидно, что такой странный провал, случающийся синхронно второй год, должен иметь какую-то системную причину, а не совокупность случайных факторов.

Что-то нехорошее происходит с нашим футболом. Нужно спокойно, без истерик, без злорадства разобраться. Поставить диагноз, потом лечить.

Напомним, что «Динамо» и «Ростов» уже вылетели из Лиги Европы, а «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА не смогли победить в стартовых турах европейской кампании.

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galem72
galem72
сегодня в 11:47
Ничего удивительного! У плешивого, кроме коррупции и легализации, все направления деградируют. Так что донный футбол — следствие клептократического режима.
Руслан Магамуров
Руслан Магамуров
сегодня в 11:40
Дело в нашей лиге и все. В низком её качестве тактический, физически и ещё поверх всего судейство...
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:39
все правильно сказал. Это полный пипец.

Не случайность, а закономерность
star1970
star1970
сегодня в 11:29
Я иногда просматриваю стоимость игроков соперника . Даже не беря в расчёт Баварии и т. п. В основном игроки от 10 мил $ а у нас в основном менее 10 мил. $ Самый богатый Зенит 180 мил. $ а например Лацио 300 мил. $ Победить в таких играх сравнимо с геройством.
RIR68
RIR68
сегодня в 11:27
Нужно спокойно, без истерик, без злорадства разобраться.
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что тут разбираться? Зенит расформировать - деньги направить на развитие детского спорта, спартак отправить в ФНЛ для очищения!!!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:26
во даёт Илья - только проснуся и надо же уловил что - то...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:20
он просто умер)))))))
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 11:20
Этот провал наших клубов странным образом совпал с появлением Дюкова в руководстве РФС
mr.Nekto
mr.Nekto
сегодня в 11:20
Диагноз нашего футбола - хронический геркус. Говорят, в российских условиях не лечится...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:19
Надо штрафовать тренеров,если в Европе плохие результаты! Может тогда перестанут всяких Васиных в основу ставить!
real_mad
real_mad
сегодня в 11:17
Проблема в
а) гос. участии в клубах и использовании их для освоения региональных бюджетов, при том что эти клубы играют в херовый футбол и никому даром не сдались (на трибунах по 500 человек, тамбов играет в саранске и проч и проч). Футбол на Западе -- это большой бизнес, а бизнес при нормальной демократии и здоровом капитализме обречен на развитие. У кого бизнес-модель лучше -- тот и успешнее.
б) РФС вообще плевать на происходящее, везде рука руку моет

в таких условиях деградация неизбежна, зарплаты и тренеры вторичны)
cska1948
cska1948
сегодня в 11:12
С российским футболом ни чего не происходит! Каким он был, таким он и остался! Просто уровень сегодняшних легионеров не сравнимо ниже чем в бытность Вагнера Лав, Халка. Отсюда и результаты в Европе стали гораздо скромнее.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:11
Да уж на четыре команды три очка взяли..
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