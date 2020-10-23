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Евсеев — о Сафонове: «Показателем мастерства станет стабильность»

сегодня, 11:52

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассуждает о перспективах голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в сборной России.

Сафонов и первая сборная? Для главного тренера определяющим фактором, думаю, будет игра Сафонова в еврокубках. Надо держать планку на этом уровне. Одна-две хорошие игры поначалу могут быть вызваны огромным желанием проявить себя, атмосферой дебюта в Лиге чемпионов. Показателем мастерства станет стабильность. Взять планку и удержать её. Воспользоваться шансом, который даёт Черчесов. Тогда будет легче попасть в сборную и поехать на Евро.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 12:24
Чтобы Матвею стать первым номером в сборной, надо, чтобы Черчесов не был главным тренером...
Red blu
Red blu
сегодня в 12:16
Правильные слова говорит Евсеев. Стабильность признак мастерства. Удачи Сафонову и стать первым номером нашей сборной.
drug01
drug01
сегодня в 12:02
Игрок сборной России это факт
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:01
Он и так уже топ!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 11:58
Черчесову не важно, есть стабильность или нет. У него свои критерии оценки и отбора в сборную... Что это за критерии? Сложно понять, какие критерии знает только один человек, сам Черчесов....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 11:55
Евсеев, не становись экспертом...
Займись тем, что ты никогда не делал.
Читай книги - это развивает.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 11:53
Матвей лучший кипер!
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