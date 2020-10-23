Евсеев — о Сафонове: «Показателем мастерства станет стабильность»

Бывший тренер «Уфы» рассуждает о перспективах голкипера «Краснодара» в сборной России.

Сафонов и первая сборная? Для главного тренера определяющим фактором, думаю, будет игра Сафонова в еврокубках. Надо держать планку на этом уровне. Одна-две хорошие игры поначалу могут быть вызваны огромным желанием проявить себя, атмосферой дебюта в Лиге чемпионов. Показателем мастерства станет стабильность. Взять планку и удержать её. Воспользоваться шансом, который даёт Черчесов. Тогда будет легче попасть в сборную и поехать на Евро.