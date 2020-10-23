Масалитин: «Приятно, что в ЦСКА началась ротация состава»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал результат матча между «Вольфсбергом» и ЦСКА в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
С точки зрения того, что игра была на выезде, результат считаю положительным. Конечно, по игре есть серьёзные вопросы. Начали-то нормально, потом отдали инициативу, пропустили необязательный гол с пенальти. А во втором тайме стало тяжело.
Что касается Васина, то для каких-то матчей он хороший, а для игр, где надо решать задачи, он не соответствует. Я говорю о еврокубках, матчах с «Зенитом», «Спартаком». Также вчера было очень плохое поле. На нём тяжело показать комбинационный футбол. На моей памяти редко встречались такие поля. «Вольфсберг» — молодцы, накрыли среднюю линию, Влашича выключили. Все замены, кроме Ахметова, который выпал, были нормальные. Приятно, что началась ротация состава. Люди не просто выходят со скамейки, но и усиливают игру. Этого очень не хватало ЦСКА в последнее время.
Ждем второй тур.
Всем здоровья.
Ждем второй тур.
Всем здоровья.