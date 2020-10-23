Масалитин: «Приятно, что в ЦСКА началась ротация состава»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал результат матча между «Вольфсбергом» и ЦСКА в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

С точки зрения того, что игра была на выезде, результат считаю положительным. Конечно, по игре есть серьёзные вопросы. Начали-то нормально, потом отдали инициативу, пропустили необязательный гол с пенальти. А во втором тайме стало тяжело.