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Масалитин: «Приятно, что в ЦСКА началась ротация состава»

сегодня, 15:24
ВольфсбергЛоготип футбольный клуб Вольфсберг1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-футболист «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал результат матча между «Вольфсбергом» и ЦСКА в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

С точки зрения того, что игра была на выезде, результат считаю положительным. Конечно, по игре есть серьёзные вопросы. Начали-то нормально, потом отдали инициативу, пропустили необязательный гол с пенальти. А во втором тайме стало тяжело.

Что касается Васина, то для каких-то матчей он хороший, а для игр, где надо решать задачи, он не соответствует. Я говорю о еврокубках, матчах с «Зенитом», «Спартаком». Также вчера было очень плохое поле. На нём тяжело показать комбинационный футбол. На моей памяти редко встречались такие поля. «Вольфсберг» — молодцы, накрыли среднюю линию, Влашича выключили. Все замены, кроме Ахметова, который выпал, были нормальные. Приятно, что началась ротация состава. Люди не просто выходят со скамейки, но и усиливают игру. Этого очень не хватало ЦСКА в последнее время.

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Все комментарии
Beekeeper
Beekeeper
сегодня в 16:18
Не понравилось то, что они после гола взяли и отдали просто мяч и все, типа дело сделали, Васин как всегда, как говорится в семье не без урода. Ладно едем дальше, динамо и фейнорд тоже в ничейку сгоняли. Будем посмотреть.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:08
Тут с Валерием можно согласиться. В кои то веки замены Ганчаренко действительно усилили игру. В последнее время это редко случалось. Но с другой стороны стартовый состав был сильно перекроен, сыгранности явно не хватало. С выходом Дзагоева и Чалова стало хоть что то получаться. Эджуке хорошо помог тоже, жаль что не забил. Ну а Васин - это уже как инородное тело, пора бы на покой ему. В футбол научились играть все и в ЕК выкладываются по полной. Так что упираться приходится в каждом матче . Чуть расслабился и будешь тут же наказан. За примером далеко ходить не надо, матч в Питере - тому подтверждение.
Ждем второй тур.
Всем здоровья.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:07
это называется по другому)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:52, ред.
Не считаю результат положительным, так как на мой субъективный взгляд Динамо (Загреб) и Фейеноорд более сильные клубы. А ЦСКА надо бороться именно за первую или вторую строчку в таблице, а не третью, как Локомотиву и Краснодару, про Зенит тактично умолчу, они уже в полуфинале.
FESCO
FESCO
сегодня в 15:42
Кони все равно займут свое любимое четвертое место в группе и все будет как всегда.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 15:34
Ротация вынужденная, нет Щенникова, Супер-- Марио, Фукса. Оборона слаба без них.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:27
Свои очки надо брать.
Тарасовские мы
Тарасовские мы
сегодня в 15:25, ред.
Начались глупые отмазки.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:24
Посмотрим, на итоги...
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