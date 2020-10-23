Черчесов: «Слово „устали“ давайте, пожалуйста, из нашего лексикона уберём»

Наставник сборной России не считает, что игроки команды выглядели уставшими в матчах Лиги Наций против Венгрии и Турции.

Если хотите, чтобы мы были уставшими, мы и будем уставшими. Я бы не стал зацикливаться на этом слове, потому что оно у нас в сборной вообще ни разу не поднималось.

Слово «устали» давайте, пожалуйста, из нашего лексикона уберём. Это ещё одно слово. Где-то я в словарь добавлял слова – например, «контрольный матч». А теперь давайте из толкового словаря Даля уберём слова «проблема» и «усталость», потому что мы так дальше не продвинемся. Сами себя в какие-то рамки загоняем.