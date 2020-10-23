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Черчесов: «Слово „устали“ давайте, пожалуйста, из нашего лексикона уберём»

сегодня, 13:35

Наставник сборной России Станислав Черчесов не считает, что игроки команды выглядели уставшими в матчах Лиги Наций против Венгрии и Турции.

Если хотите, чтобы мы были уставшими, мы и будем уставшими. Я бы не стал зацикливаться на этом слове, потому что оно у нас в сборной вообще ни разу не поднималось.

Слово «устали» давайте, пожалуйста, из нашего лексикона уберём. Это ещё одно слово. Где-то я в словарь добавлял слова – например, «контрольный матч». А теперь давайте из толкового словаря Даля уберём слова «проблема» и «усталость», потому что мы так дальше не продвинемся. Сами себя в какие-то рамки загоняем.

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Все комментарии
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 14:30
А давайте добавим в лексикон сборной России слово «водка». Она сразу уберёт и «усталость», и «проблема», и «контрольные матчи», снимет усталость у Дзюбы, который со словами «а чё там за усатое на бровке скачет?» будет обниматься прямо на поле с игроком сборной России Азмуном.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:24
С Молдавией похоже зря играем.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 14:23
нет сборной России
есть теперь сборная друзей Стаса
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:54, ред.
Станислав Саламович пора после ЧМ -18 опуститься на грешную землю и осмотреться с составом Сброрной. дзюбы и иже с ним подобными......
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:50
А может пора из нашего лексикона убрать слово Черчесов???
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:48
Дык сам же говорил иногда.
alex074
alex074
сегодня в 13:44, ред.
Правильно, уберем это слово!!! А скажем "немощные пешеходы Зюба и Ко". Так будет точнее и осмысленней...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:43
Устал только Дзюба доходяга,остольные на бодряках!
Faustello
Faustello
сегодня в 13:42
(.)удак! Клубы из за этого барана игроков теряют из за травм связанных с повышенной нагрузкой, а этот 321 никакой ротации не признает, лишь бы товарняк выиграть и орден повесить на грудь...
beefs
beefs
сегодня в 13:37
тогда как объяснить результаты матчей, объяснитесь...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:37
У меня как раз целый список кого откуда можно убрать
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