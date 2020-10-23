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Плиев: «Шварц – амбициозный специалист»

сегодня, 16:33
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб СочиСочиЗавтра в 14:00 Не начался

Защитник московского «Динамо» Заурбек Плиев рад, что команду возглавил бывший наставник «Майнца» Сандро Шварц.

Надеемся, перемены пойдут команде на пользу. Шварц – опытный, амбициозный специалист, с которым будет интересно поработать. Будем готовиться к ближайшей игре уже под руководством нового главного тренера.

Кульчий нас готовил, а помогал ему спортивный директор «Динамо» Желько Бувач. С его подачи тренировки стали более интенсивными, появилось много упражнений, которые Бувач, как он сам говорит, практиковал в «Ливерпуле», когда ассистировал Юргену Клоппу.

После назначения Шварца полез в интернет, изучил его биографию, прочитал статьи о том, в какой футбол играют его команды. Как я понимаю, ставка делается на атакующую игру, с активным прессингом на чужой половине. «Майнц» предпочитал так действовать. И хотя высоких результатов не показывал, имел узнаваемое лицо, регулярно давал бой фаворитам, сам не располагая серьезным подбором исполнителей.

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