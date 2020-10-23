Лисакович: «Я в жизни ничего не боюсь»

Форвард «Локомотива» готов бороться за место в стартовом составе «железнодорожников».

Я в жизни ничего не боюсь. Конкуренции тоже. Иначе какой смысл играть в футбол? Ну сиди тогда дома, пироги пеки!

Да, «Локомотив» сильная команда. Но я знаю, что всё зависит только от меня. Если будешь хорошо играть, тогда и получишь больше игрового времени — каждый игрок так думает. Так что не нужно бояться, нужно просто доказывать. А если что-то не получается, можно что-то подсмотреть у конкурентов, подучиться и стать сильнее.