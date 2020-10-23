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Лисакович: «Я в жизни ничего не боюсь»

сегодня, 14:17

Форвард «Локомотива» Виталий Лисакович готов бороться за место в стартовом составе «железнодорожников».

Я в жизни ничего не боюсь. Конкуренции тоже. Иначе какой смысл играть в футбол? Ну сиди тогда дома, пироги пеки!

Да, «Локомотив» сильная команда. Но я знаю, что всё зависит только от меня. Если будешь хорошо играть, тогда и получишь больше игрового времени — каждый игрок так думает. Так что не нужно бояться, нужно просто доказывать. А если что-то не получается, можно что-то подсмотреть у конкурентов, подучиться и стать сильнее.

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sv_1969
sv_1969 ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
сегодня в 14:51
Опередили... Парень видно не помрёт от скромности)))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 14:33
Ничего не боятся только дураки.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:20
Молодец!....с таким настроем все получится...
David Young
David Young
сегодня в 14:18
Волков бояться - в лес не ходить.
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