Ярошик: «Я мало слышал о новичках ЦСКА»

Экс-игрок ЦСКА отреагировал на ничью армейцев с «Вольфсбергом» в Лиге Европы.

Первая игра ничего не решает. ЦСКА играл на выезде, поэтому ничья — неплохой результат. Очень важно выиграть все домашние матчи, потому что все соперники армейцам по зубам.

Рад, что Гаич забил первый гол за ЦСКА , но я мало слышал о новичках армейцев. Клуб борется за чемпионство в РПЛ , а в Лиге Европы — за выход в плей-офф, поэтому ничего страшного, если некоторые новички не сразу освоятся и начнут помогать клубу.