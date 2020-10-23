Ярошик: «Я мало слышал о новичках ЦСКА»

Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик отреагировал на ничью армейцев с «Вольфсбергом» в Лиге Европы.
Первая игра ничего не решает. ЦСКА играл на выезде, поэтому ничья — неплохой результат. Очень важно выиграть все домашние матчи, потому что все соперники армейцам по зубам.
Рад, что Гаич забил первый гол за ЦСКА, но я мало слышал о новичках армейцев. Клуб борется за чемпионство в РПЛ, а в Лиге Европы — за выход в плей-офф, поэтому ничего страшного, если некоторые новички не сразу освоятся и начнут помогать клубу.
ЦСКА должны обыгрывать «Динамо» Загреб дома, где армейцы могут рассчитывать на поддержку болельщиков. Второй матч многое может сказать о перспективах клуба в Лиге Европы, поэтому если ЦСКА хочет выйти из группы, то нужна только победа.