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Ярошик: «Я мало слышал о новичках ЦСКА»

сегодня, 15:43

Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик отреагировал на ничью армейцев с «Вольфсбергом» в Лиге Европы.

Первая игра ничего не решает. ЦСКА играл на выезде, поэтому ничья — неплохой результат. Очень важно выиграть все домашние матчи, потому что все соперники армейцам по зубам.

Рад, что Гаич забил первый гол за ЦСКА, но я мало слышал о новичках армейцев. Клуб борется за чемпионство в РПЛ, а в Лиге Европы — за выход в плей-офф, поэтому ничего страшного, если некоторые новички не сразу освоятся и начнут помогать клубу.

ЦСКА должны обыгрывать «Динамо» Загреб дома, где армейцы могут рассчитывать на поддержку болельщиков. Второй матч многое может сказать о перспективах клуба в Лиге Европы, поэтому если ЦСКА хочет выйти из группы, то нужна только победа.

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Все комментарии
Justas Weiss7
Justas Weiss7
сегодня в 16:24
пока журналюги дают реверансы за чемпионство зенитчикам и спартачам - рождается новый ЦСКА! Иржи посмотри на игры молодых армейцев - это просто кайф! из соперников только Краснодар играет. остальное как и сборная - кариес...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:45
Новички,это отравленые новичком!🤣🤣🤣🤣
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 15:44, ред.
Все мало слышали
David Young
David Young
сегодня в 15:44
Хотелось бы, чтобы все новички ЦСКА начали больше прогрессировать и лучше играть.
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