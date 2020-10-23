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ПСЖ не собирается увольнять Тухеля

вчера, 23:47

ПСЖ не намерен расставаться с главным тренером Томасом Тухелем.

Как сообщается, парижане не рассматривают вариант с увольнением специалиста, даже если команда уступит турецкому клубу «Истанбул Башакшехир» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Отмечается, даже несмотря на то, что ПСЖ неудачно начал нынешний сезон, увольнение Тухеля может дорого обойтись французскому клубу. Парижане должны будут заплатить крупную сумму за расторжение контракта с немецким специалистом. Именно поэтому сейчас руководство команды не будет увольнять Тухеля.

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Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 23:50
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