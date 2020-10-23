ПСЖ не собирается увольнять Тухеля

1603486071

вчера, 23:47

ПСЖ не намерен расставаться с главным тренером Томасом Тухелем.

Как сообщается, парижане не рассматривают вариант с увольнением специалиста, даже если команда уступит турецкому клубу «Истанбул Башакшехир» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.