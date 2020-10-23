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«Реал» рассматривает трёх кандидатов на замену Зидану

сегодня, 00:05

Зинедин Зидан может быть уволен с должности главного тренера «Реала».

Как сообщается, мадридский клуб рассматривает сразу несколько кандидатов на замену французскому специалисту. Главными претендентами на роль нового наставника «сливочных» называют экс-форварда «Реала» Рауля и бывшего главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Отмечается, что ещё одним кандидатом является Массимилиано Аллегри, активный интерес к которому проявляет ПСЖ.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 01:02
Вадик Евсеев может обдумать предложение Реала.
Брулин
Брулин
сегодня в 00:53
Если честно, отвечаю , Реал забрал титул , ТОЛЬКО чисто из-за Барсы в прошлом сезоне, реально они ни на какое золото Ла Лиги и близко не наиграли , просто так сложилось
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 00:48
Да нее,Зидана пока не будут убирать,даже если в Классико проиграет.Состав сейчас у сливочных совсем не супер,с основном ветераны,прошедшие свой пик довольно давно.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 00:32
Больше вероятности, что это может быть Почеттино.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 00:29
А что должен был сделать Зидан с Этими игроками? Потухшие Марсело и Йович, 35 летний Модрич...растерянный Варан без Дяди Рамоса ) Хотел выиграть малой кровью перед Класико, дал шанс полурезерву, те обломались. Перес продает Хакими и Регилона и играют с Менди справа )) ну ну. Ничего не сделает с этой командой ни Почет ни Аллегри
Legend 6
Legend 6
сегодня в 00:28
Пусть Семака позовут, он научит Реал играть в 5 защитников.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 00:27
Даешь Аллегри!!!😂😂😂
Вот ржака была бы!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 00:23
Аллегри умудряется нависать черной тучей одновременно над Мадридом, Парижем, Лондоном и Манчестером. Интересно кого первого поразит молния отставки? Но кажется пока у всех четверых, включая Зидана вполне осязаемые шансы сохранить работу. Массимилиано, как и Маурисио придется ещё немного подождать..
Footbolista
Footbolista ответ PiterGrad (раскрыть)
сегодня в 00:20
Семака только вместе с Газпромом можно брать...
da da da
da da da ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:17
в фифе купишь)))))
протон1
протон1
сегодня в 00:15
на замену лемпарду тоже надо троих
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:11
Лучше усилить команду!
Даже те тренеры не смогут ничего с этими игроками!
Нужно усилить команду!
Нужен забивной форвард, и достойную замену для Модрича и Рамоса!!!
Нужно купить Мбаппе, Холланда, Камавингу и Упамекано!
dalex83
dalex83
сегодня в 00:11
На место Зидана 6азчат Маттераци))) 🤣🤣🤣
Бердыева им надо)
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 00:09
Семака берите...это топмегакрутойлучшийтренервсеяРуси..не пожелеете. А я буду вам лично рад до безумия.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 00:09
Учитесь господа, у нас же Черчесовых, Семаков, Ганчаренко будут держать до пенсии!!!
beefs
beefs
сегодня в 00:08
быстро в Реале расправляються...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:07
Вот Зидана хотят убрать.
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