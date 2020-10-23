«Реал» рассматривает трёх кандидатов на замену Зидану

Зинедин Зидан может быть уволен с должности главного тренера «Реала».
Как сообщается, мадридский клуб рассматривает сразу несколько кандидатов на замену французскому специалисту. Главными претендентами на роль нового наставника «сливочных» называют экс-форварда «Реала» Рауля и бывшего главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
Отмечается, что ещё одним кандидатом является Массимилиано Аллегри, активный интерес к которому проявляет ПСЖ.
Вот ржака была бы!!!
Вот ржака была бы!!!
Даже те тренеры не смогут ничего с этими игроками!
Нужно усилить команду!
Нужен забивной форвард, и достойную замену для Модрича и Рамоса!!!
Нужно купить Мбаппе, Холланда, Камавингу и Упамекано!
Даже те тренеры не смогут ничего с этими игроками!
Нужно усилить команду!
Нужен забивной форвард, и достойную замену для Модрича и Рамоса!!!
Нужно купить Мбаппе, Холланда, Камавингу и Упамекано!
Бердыева им надо)
Бердыева им надо)