«Реал» рассматривает трёх кандидатов на замену Зидану

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сегодня, 00:05

может быть уволен с должности главного тренера «Реала».

Как сообщается, мадридский клуб рассматривает сразу несколько кандидатов на замену французскому специалисту. Главными претендентами на роль нового наставника «сливочных» называют экс-форварда «Реала» Рауля и бывшего главного тренера «Тоттенхэма» .