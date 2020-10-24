ГлавнаяНовости

Орещук: «„Зенит“ при поражении ищет крайнего»

сегодня, 15:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал поражение «Зенита» от «Брюгге» (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Положительных моментов в игре было мало, только тот факт, что команда начала бежать после пропущенного гола. Возможно, это была недооценка соперника. Такой «Брюгге» нужно обыгрывать.

Что я заметил, когда выиграли — то у команды все вместе. Как только проиграли — ищут крайнего. Ты не имеешь право выносить это наружу. Вот такие моменты не сплачивают коллектив. Мне это не понравилось.

Все новости
Пейчинович: «Миранчуку советую уехать, а в Россию всегда легко вернуться»
Сегодня, 14:25 Комментарии8
Агент — о трансферах «Спартака»: «То, что хотел Тедеско, клуб выполнил»
Сегодня, 14:14 Комментарии3
Агент Еремин: «Самое главное усиление „Спартака“ — это Шамиль Газизов»
Сегодня, 14:04 Комментарии1
Министр спорта РФ: «Я не эксперт в области футбола»
Сегодня, 13:40 Комментарии5
Геркус: «Увольнение Цорна нерационально»
Сегодня, 13:35 Комментарии5
Бородюк: «У „Рубина“ не хватает стабильности»
Сегодня, 13:03 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger
сегодня в 15:06
Зато с чемпионата не снимаются!!! :)
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 15:05
Почти все так в жизни делают
David Young
David Young
сегодня в 15:05
Так и есть, проблемы с осознанием собственной вины у Зенита.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100