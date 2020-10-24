Орещук: «„Зенит“ при поражении ищет крайнего»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» прокомментировал поражение «Зенита» от «Брюгге» (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Положительных моментов в игре было мало, только тот факт, что команда начала бежать после пропущенного гола. Возможно, это была недооценка соперника. Такой «Брюгге» нужно обыгрывать.

Что я заметил, когда выиграли — то у команды все вместе. Как только проиграли — ищут крайнего. Ты не имеешь право выносить это наружу. Вот такие моменты не сплачивают коллектив. Мне это не понравилось.