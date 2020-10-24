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Пейчинович: «Миранчуку советую уехать, а в Россию всегда легко вернуться»

сегодня, 14:25

Экс-игрок «Локомотива» Неманья Пейчинович похвалил хавбека Алексея Миранчука, который недавно перебрался в «Аталанту».

Когда я был в «Локомотиве», то все говорили о том, что Миранчуки должны уезжать в Европу. У Леши это получилось, я очень рад за него.

Серия А намного лучше РПЛ, это известный факт. И там Миранчук будет прогрессировать намного быстрее. Могу сказать, что Леша не только будущее итальянского чемпионата, но и всей Европы.

Антону тоже нужно уезжать за границу, потому что он тоже очень талантливый. У них похожий уровень. Я ему советую уехать, а в Россию всегда легко вернуться.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:00
Пущай едет!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:55
Россию тролит,сабачий потрох!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:53
Так он и уедет, обязательно уедет. Парень сам неоднократно об этом заявлял. Так что недолго ждать осталось.
nubom
nubom
сегодня в 14:45, ред.
Не секрет, что это лучший совет для любого россиянина, знающего свое дело и умеющего честно работать....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:43
А захотят ли.
drug01
drug01
сегодня в 14:39
Пока молод надо ехать
Аксинья
Аксинья
сегодня в 14:32
Да вот только узнает ли Родина-мать одного из пропавших своих сыновей ))
shlomo
shlomo
сегодня в 14:27
Ну да...главное чтобы не деградировали...а то примеры есть..
Mangur
Mangur
сегодня в 14:26
Уехать легко, вернутся сложно
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