Пейчинович: «Миранчуку советую уехать, а в Россию всегда легко вернуться»

Экс-игрок «Локомотива» похвалил хавбека , который недавно перебрался в «Аталанту».

Когда я был в «Локомотиве», то все говорили о том, что Миранчуки должны уезжать в Европу. У Леши это получилось, я очень рад за него.

Серия А намного лучше РПЛ , это известный факт. И там Миранчук будет прогрессировать намного быстрее. Могу сказать, что Леша не только будущее итальянского чемпионата, но и всей Европы.

Антону тоже нужно уезжать за границу, потому что он тоже очень талантливый. У них похожий уровень. Я ему советую уехать, а в Россию всегда легко вернуться.