Федотов: «Хорошая борьба, много хороших комбинаций»

Главный тренер «Сочи» прокомментировал поражение от «Динамо» (1:3) в матче 12-го тура РПЛ .

Не получилось сыграть на подборе. Мы об этом говорили. Плохо сыграли на подборе, откуда и получили три гола и еще несколько опасных ударов. Не успевали возвращаться, не успевали закрывать эту зону. Соперник сыграл гораздо быстрее и продуктивнее.

В атаке у нас было предостаточно моментов. Мы могли забить больше одного раза и закончить этот матч достойнее. Сложно кого-то обвинить. Все хотели, стремились и желали [победить]. Хорошая борьба, много хороших комбинаций. С завершением были проблемы. Когда мяч катался по штрафной, нас там не оказалось или мы не попадали по мячу.