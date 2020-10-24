ГлавнаяНовости

Федотов: «Хорошая борьба, много хороших комбинаций»

сегодня, 16:34
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Динамо» (1:3) в матче 12-го тура РПЛ.

Не получилось сыграть на подборе. Мы об этом говорили. Плохо сыграли на подборе, откуда и получили три гола и еще несколько опасных ударов. Не успевали возвращаться, не успевали закрывать эту зону. Соперник сыграл гораздо быстрее и продуктивнее.

В атаке у нас было предостаточно моментов. Мы могли забить больше одного раза и закончить этот матч достойнее. Сложно кого-то обвинить. Все хотели, стремились и желали [победить]. Хорошая борьба, много хороших комбинаций. С завершением были проблемы. Когда мяч катался по штрафной, нас там не оказалось или мы не попадали по мячу.

Все новости
Орещук: «„Зенит“ при поражении ищет крайнего»
Сегодня, 15:05 Комментарии11
Пейчинович: «Миранчуку советую уехать, а в Россию всегда легко вернуться»
Сегодня, 14:25 Комментарии10
Агент — о трансферах «Спартака»: «То, что хотел Тедеско, клуб выполнил»
Сегодня, 14:14 Комментарии5
Агент Еремин: «Самое главное усиление „Спартака“ — это Шамиль Газизов»
Сегодня, 14:04 Комментарии1
Министр спорта РФ: «Я не эксперт в области футбола»
Сегодня, 13:40 Комментарии6
Геркус: «Увольнение Цорна нерационально»
Сегодня, 13:35 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 16:36
самокритично, а где результат...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 16:35
Проиграли при хорошей игре.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100