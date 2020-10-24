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ПСЖ вернётся к идее с подписанием Роналду следующим летом

сегодня, 00:08

ПСЖ всё ещё надеется заполучить нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Как сообщается, парижский клуб до последнего пытался подписать португальского форварда во время летнего трансферного окна. Теперь ПСЖ рассчитывает вернуться к варианту с трансфером Роналду следующим летом.

Отмечается, что сделка может состояться с большей долей вероятность, если команду покинет нападающий Килиан Мбаппе. ПСЖ собирается заменить одного из своих лидеров на Роналду, если клубу не удастся удержать Мбаппе в летнее трансферное окно.

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Все комментарии
BarSlona
BarSlona
сегодня в 00:40
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 00:39
    А смысл ему уходить из юве?ему и там хорошо получает 31 млн евро плюс бонусы,если конечно псж не предложит 40млн евро за сезон.что маловероятно.
    Lucky luciano
    Lucky luciano
    сегодня в 00:31
    самое время его продать,все-таки 36 уже будет
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 00:18
    Может и получится
    Q-J-G
    Q-J-G ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 00:18
    Не найдут они таких аргументов, чтобы он "подписался" играть за ПСЖ)
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 00:14
    Он должен хорошо подумать!!!
    particular
    particular
    сегодня в 00:13, ред.
    Аргументы парижан должны быть крайне убедительны для реализации идеи...
    David Young
    David Young
    сегодня в 00:11
    Правильно делают, что пытаются подписать.
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