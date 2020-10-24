ПСЖ вернётся к идее с подписанием Роналду следующим летом

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сегодня, 00:08

ПСЖ всё ещё надеется заполучить нападающего «Ювентуса» .

Как сообщается, парижский клуб до последнего пытался подписать португальского форварда во время летнего трансферного окна. Теперь ПСЖ рассчитывает вернуться к варианту с трансфером Роналду следующим летом.