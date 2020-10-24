ПСЖ вернётся к идее с подписанием Роналду следующим летом

ПСЖ всё ещё надеется заполучить нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Как сообщается, парижский клуб до последнего пытался подписать португальского форварда во время летнего трансферного окна. Теперь ПСЖ рассчитывает вернуться к варианту с трансфером Роналду следующим летом.
Отмечается, что сделка может состояться с большей долей вероятность, если команду покинет нападающий Килиан Мбаппе. ПСЖ собирается заменить одного из своих лидеров на Роналду, если клубу не удастся удержать Мбаппе в летнее трансферное окно.