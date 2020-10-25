«Барселона» подала жалобу на судейство в матче с «Реалом»

«Барселона» подала официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), требуя разобрать судейство Хуан Мартинеса Мунуэры в матче с «Реалом» (1:3).
Основная претензия каталонцев касается назначенного пенальти после эпизода с Клеманом Ленгле и Серхио Рамосом. Защитник «Барсы» прихватывал капитана мадридцев за футболку в штрафной, но Рамос в итоге упал без воздействия со стороны Ленгле. Перед принятием решения судья просматривал видеоповтор.
Источник отмечает, что жалоба «Барселоны» носит формальный характер, однако клуб надеется таким образом привлечь внимание к неоднозначной работе VAR.
https://m.youtube.com/watch?v=JDHar0nbprQ
жалобни )) Барса - "хнык хнык, меньше чем клуб" )))
жалобни )) Барса - "хнык хнык, меньше чем клуб" )))