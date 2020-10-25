«Барселона» подала жалобу на судейство в матче с «Реалом»

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вчера, 23:41

«Барселона» подала официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), требуя разобрать судейство Хуан Мартинеса Мунуэры в матче с «Реалом» (1:3).

Основная претензия каталонцев касается назначенного пенальти после эпизода с и . Защитник «Барсы» прихватывал капитана мадридцев за футболку в штрафной, но Рамос в итоге упал без воздействия со стороны Ленгле. Перед принятием решения судья просматривал видеоповтор.