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«Барселона» подала жалобу на судейство в матче с «Реалом»

вчера, 23:41
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Барселона» подала официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), требуя разобрать судейство Хуан Мартинеса Мунуэры в матче с «Реалом» (1:3).

Основная претензия каталонцев касается назначенного пенальти после эпизода с Клеманом Ленгле и Серхио Рамосом. Защитник «Барсы» прихватывал капитана мадридцев за футболку в штрафной, но Рамос в итоге упал без воздействия со стороны Ленгле. Перед принятием решения судья просматривал видеоповтор.

Источник отмечает, что жалоба «Барселоны» носит формальный характер, однако клуб надеется таким образом привлечь внимание к неоднозначной работе VAR.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:21
А смысл какой?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 00:18
Ну тогда и играть будут не люди!
da da da
da da da
сегодня в 00:16
все по делу,чтоб больше не было цирка как в матче Бетис-РМ.
Q-J-G
Q-J-G ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 00:16
Когда изобретут VAR, в который не будут вмешиваться люди, принимая окончательное решение, тогда не буде проблем... Но вряд ли дождёмся...
Killofwrath
Killofwrath ответ NGYRZ (раскрыть)
сегодня в 00:16
я хочу напомнить, что один Рамос за карьеру в Реале насимулировал больше, чем все игроки Барселоны в сумме за всю историю
Gelious
Gelious ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 00:15
Вы должны понимать, зачем это делается на самом деле. И президента ловили на этом недавно (Пуйоль что ли его публично порицал, когда он неудачи в чемпионате начал пытаться на судей свалить. да-да, барселона жалуется на судейство. я тоже смеялся долго), и тренер про ВАР вновь начал. Просто для отвода глаз болельщикам.
beefs
beefs
сегодня в 00:15
ну как у нас...
Gelious
Gelious
сегодня в 00:14
Это отличный показатель так-то. Что барса вот на ТАКОЕ жалуется. Все ждет серьезного повода, а не выходит подловить. В итоге хоть за что-то зацепиться пытаются.
Baggio R.
Baggio R. ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:12
Последний абзац перечитай внимательно
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 00:09
Клоуны сине-гранатовые, сопли распустили.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:59
А почему не написали жалобу на то, что судья не назначил пенальти в конце первого тайма за подножку Рамосу от Ленгле?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:56
Из за вара,одни проблемы!
mangox22
mangox22
вчера в 23:51
Пора Переса не место савить
NGYRZ
NGYRZ
вчера в 23:45
А что же ты Барселонушка, после этого эпизода не подала на саму себя жалобу???

Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 23:42, ред.
пишите письма (с) ))))))))))))
жалобни )) Барса - "хнык хнык, меньше чем клуб" )))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:42
А толку - то...
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