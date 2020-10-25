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Хашиг: «„Спартаку“ победу „на блюдечке“ принесли Безбородов и Левников»

сегодня, 13:43
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг выступил с официальным заявлением по поводу судейства в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).

Обычно, когда мы считаем, что судья ошибся во время нашего матча, мы подаем жалобу и никак ее не комментируем, так как видим, какую большую работу проводит новое руководство судейского комитета, и мы понимаем, что идет становление правильной работы, и мы должны терпеть.

Но сегодня, после слов руководства «Спартака», что «ребята сделали красиво» (и это главная реакция СМИ на то, что происходило в матче «Краснодар» – «Спартак») мы считаем необходимым высказать свое отношение к произошедшему.

«Красиво» сделали «ребята» Безбородов и Левников. Хочется заметить «Спартаку», что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу «Спартака» в прошедшем матче.

Почему мы считаем засчитанный первый забитый гол «Спартака» и отмененный второй гол «Краснодара» не ошибками, а предвзятыми решениями? Потому что, на наш взгляд, оба этих момента по сути своей одинаковы.

В первом случае налицо нарушение правил – игрок «Спартака» отталкивает соперника двумя руками. Во втором случае была «борьба» в штрафной площади и мяч находился не в зоне этой борьбы.

Оба этих момента при их схожести по сути были оценены главным судьей матча диаметрально противоположным образом. В первом случае гол засчитан, во втором – отменен. И оба эти решения оказали влияние на окончательный результат! На наш взгляд, именно в этом и состоит предвзятость!

При этом, если к г-ну Безбородову уже давно бесполезно обращаться, я бы хотел обратиться к Кириллу Левникову.

«Кирилл, вы еще достаточно молодой человек, вы в начале пути своей судейской карьеры. На вас и на таких, как вы, надежда в том, чтобы сделать наш футбол чище и лучше! Имея под рукой все средства VAR, вы не должны были позволить судье Безбородову после забитого первого гола „Спартака“ быстро начать игру! Вы не могли не видеть того, что правила были нарушены; и вы не остановили игру, чтобы внимательно разобрать этот момент, который являлся решающим. Ошибки в игре возможны. Но, будучи судьей на VAR, имея под рукой все необходимые для проверки момента средства, то, что вы этого не сделали – недопустимо!»

«Спартак» из-за одного момента в игре с «Сочи» грозился «сняться» с чемпионата. И вся пресса при поддержке комментаторов и аналитиков заставила всех нас неделю наблюдать за этой истерией.

Во вчерашнем матче таких моментов было два, и тишина! Можем лишь признать, что «Спартак» добился того, чего хотел. Их судят так, как они этого хотели. Победу вам принесли судьи.

Санкции… ну, г-н Безбородов – он непотопляем, он же не Казарцев.

На своем сайте мы выкладываем видео обоих моментов. Мы делаем это для наших болельщиков, чтобы они могли своими глазами увидеть то, что происходило в этом матче.

И в конце еще раз хотел бы повторить: «Спартак», вы не сделали «красиво». Вам эту победу «на блюдечке» принесли Безбородов и Левников.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:02
ну это не так)) хотя они участие к сожалению приняли))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:02
Понеслось овно по трубам)
Bom Bom
Bom Bom ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 14:02
Спартаковский?) В прошлом сезоне после матча с Уфой как его только не называли. Наши судьи работают на средненьком уровне, порой, конечно, проскакивают адские косяки. Но сейчас после любого спорного эпизода адские вопли.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:01
Пусть гендир поноет...надо же ему чем то оправдаться перед владельцем)...больше то нечем...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:59
Позор быкам, не умеют достойно проигрывать.
Пускай этот дядя посмотрит как голы Жиго отменяли на пустом месте
12й игрок
12й игрок
сегодня в 13:59
Прогазпромовское судейство прогазпромовское судейство...
И где вчера зенит всё и всех купил? Не уж то ресурсы закончились?? Или на матч в краснодаре всё слили??
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:58
Николаев на МАТЧ ТВ сделал упор на то , что Безбородов раньше свистнул , а уж потом мяч залетел в ворота Спартака. А вот зачем он не дал доиграть эпизод - это вопрос ??? Плюс был момент когда защитник Спартака снес краснодарца в штрафной, что очень было похоже на пенальти. Ну а спорный гол в ворота быков был явно забит с нарушением.
Безбородов - это спартаковсий судья и это давно известно.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:58
Спартак тогда убивали в каждом матче чемпионата и в полуфинале Кубка с зенитом. Что то должно и вернуться....
А так ...Ну уберем гол Спартака , все равно -2 - 1.
Glodor
Glodor
сегодня в 13:57
Этих двух судей не зря поставили на матч с Краснодаром. Всей футбольной общественности нужно возмутиться и матч следует переиграть. Такого судейского беспредела не должно быть.
12й игрок
12й игрок
сегодня в 13:56
Ну так 30н не зря сказал: ребята всё сделали красиво.
Всё, лишь бы 30н не ныл...
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 13:55
Если быть объективным, в момент первого гола, все было чисто. Отчетливо видно, как защитник Краснодара подскользнулся еще до контакта с игроком Спартака.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 13:53
у Краснодара шансов не было, к чему эта агония ?
feris1
feris1
сегодня в 13:49, ред.
Всё правильно сказал.
Очередное подтверждение что тарасовских тянут за уши каждый раз.
И ещё спартачок пользуется усталостью и потерями в составе конкурентов которые играли среди недели в еврокубках.
batog
batog
сегодня в 13:46
Не солидно ! Как пацан !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:44
Опять судьи виноваты,
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