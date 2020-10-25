Хашиг: «„Спартаку“ победу „на блюдечке“ принесли Безбородов и Левников»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг выступил с официальным заявлением по поводу судейства в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).

Обычно, когда мы считаем, что судья ошибся во время нашего матча, мы подаем жалобу и никак ее не комментируем, так как видим, какую большую работу проводит новое руководство судейского комитета, и мы понимаем, что идет становление правильной работы, и мы должны терпеть.

Но сегодня, после слов руководства «Спартака», что «ребята сделали красиво» (и это главная реакция СМИ на то, что происходило в матче «Краснодар» – «Спартак») мы считаем необходимым высказать свое отношение к произошедшему.

«Красиво» сделали «ребята» Безбородов и Левников. Хочется заметить «Спартаку», что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу «Спартака» в прошедшем матче.

Почему мы считаем засчитанный первый забитый гол «Спартака» и отмененный второй гол «Краснодара» не ошибками, а предвзятыми решениями? Потому что, на наш взгляд, оба этих момента по сути своей одинаковы.

В первом случае налицо нарушение правил – игрок «Спартака» отталкивает соперника двумя руками. Во втором случае была «борьба» в штрафной площади и мяч находился не в зоне этой борьбы.

Оба этих момента при их схожести по сути были оценены главным судьей матча диаметрально противоположным образом. В первом случае гол засчитан, во втором – отменен. И оба эти решения оказали влияние на окончательный результат! На наш взгляд, именно в этом и состоит предвзятость!

При этом, если к г-ну Безбородову уже давно бесполезно обращаться, я бы хотел обратиться к Кириллу Левникову.

«Кирилл, вы еще достаточно молодой человек, вы в начале пути своей судейской карьеры. На вас и на таких, как вы, надежда в том, чтобы сделать наш футбол чище и лучше! Имея под рукой все средства VAR , вы не должны были позволить судье Безбородову после забитого первого гола „Спартака“ быстро начать игру! Вы не могли не видеть того, что правила были нарушены; и вы не остановили игру, чтобы внимательно разобрать этот момент, который являлся решающим. Ошибки в игре возможны. Но, будучи судьей на VAR , имея под рукой все необходимые для проверки момента средства, то, что вы этого не сделали – недопустимо!»

«Спартак» из-за одного момента в игре с «Сочи» грозился «сняться» с чемпионата. И вся пресса при поддержке комментаторов и аналитиков заставила всех нас неделю наблюдать за этой истерией.

Во вчерашнем матче таких моментов было два, и тишина! Можем лишь признать, что «Спартак» добился того, чего хотел. Их судят так, как они этого хотели. Победу вам принесли судьи.

Санкции… ну, г-н Безбородов – он непотопляем, он же не Казарцев.

На своем сайте мы выкладываем видео обоих моментов. Мы делаем это для наших болельщиков, чтобы они могли своими глазами увидеть то, что происходило в этом матче.

И в конце еще раз хотел бы повторить: «Спартак», вы не сделали «красиво». Вам эту победу «на блюдечке» принесли Безбородов и Левников.