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Арбитр Федотов: «Не могу назвать судейство „проспартаковским“»

сегодня, 15:27
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство Владислава Безбородова в матче 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» — «Спартаком» (1:3).

Не могу сказать, что судейство было предвзятым, оно скорее непонятное. Что Безбородов мог увидеть в моменте с голом Понсе? Чем этот момент с голом отличается от такого же в центре поля? Все судьи за такое бы назначили штрафной удар. Можно подумать, как видел момент Безбородов: оба игрока стремились к мячу, шла борьба за позицию, а Понсе левой рукой отталкивал защитника. Судья ещё может сказать, что защитник в последний момент пытался сыграть в подкате, и упал он не от толчка Понсе, а от того, что терял равновесие и пытался сыграть в подкате.

Но тогда возникает вопрос: если Безбородов допустил такую планку единоборств, как с голом Понсе, то что он увидеть на 65-й минуте в штрафной «Спартака»? Да, руку на спину Жиго положили, и защитник начал заваливаться. Но почему Понсе он дал бороться, а тут нет? И там, и там руки пошли в ход, Жиго правую руку тоже в сторону выставлял. Где одинаковый подход к эпизодам? Отмазать Безбородова можно, но если Понсе нормально боролся, то и Мартынович тоже. Это не предвзятость, а неодинаковая трактовка эпизодов. Сначала он обозначил одну планку борьбы, а потом её поменял.

Но важно, что отменённого гола «Краснодара» не было, свисток прозвучал раньше, чем мяч влетел в ворота Максименко, поэтому VAR вмешаться тут не мог. Так что тут вопрос к трактовке единоборств, к этому и нужно придираться.

Не могу назвать судейство «проспартаковским». На 84-й минуте Умярову показали жёлтую карточку неправильно – игрок «Краснодара» выставил руку и попал Умярову в лицо, но, падая, Умяров задел соперника. И получил за это жёлтую. Так что нельзя сказать, что судейство Безбородова в этом матче было «проспартаковским».

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Ливерпульская семерка.
Ливерпульская семерка.
сегодня в 15:32, ред.
Сколько не арбитр Федотов получил от фердуна в тарасовской харчевне?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:31
Федотов открыто говорит, что судейство проспартаковско просто окультурил своё мнение, чтобы федун не запустил против него админресурс.
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 15:29
Засчитал гол забитый с нарушением, а в такой же ситуации отменил гол от соперников - не, не проспартаковский ни разу, просто судил в одну сторону )))
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 15:28
Судейство честным небывает.
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